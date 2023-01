Unibet: een boosted odd van 5.25 voor een doelpunt van Ousmane Dembélé!

Zaterdag, 7 januari 2023 om 22:00

Zondagmiddag staat het LaLiga-duel tussen Atlético Madrid en Barcelona op het programma. De Madrilenen wonnen slechts twee van hun laatste vijf competitieduels, terwijl Barça het tijdens de kraker moet stellen zonder de geschorste goalgetter Robert Lewandowski. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit fraaie affiche.

Barcelona weet nog niet te overtuigen na de WK-break. De Catalanen liepen op oudjaar dure schade op in de Spaanse titelrace. De veelbesproken scheidsrechter Mateu Lahoz liet de stadsderby tegen Espanyol ontaarden in een veldslag door een strafschop en twee keer rood te geven en een overduidelijke derde rode kaart te missen. De ploeg van Xavi kwam uiteindelijk niet verder dan 1-1. Afgelopen woensdag baarde Barça opzien in de Copa del Rey door op bezoek bij CF Intercity, een derdeklasser, tot driemaal toe een opgebouwde voorsprong weg te geven. In de verlenging maakte Ansu Fati de bevrijdende 3-4, waardoor Barça zich alsnog bij de laatste zestien voegde.

Atlético Madrid kende een dramatische eerste seizoenshelft. Los Colchoneros werden uitgeschakeld in Europa en vlak voor het WK in Qatar sprokkelden ze slechts één punt bij elkaar uit drie competitieduels. De ploeg van trainer Diego Simeone staat momenteel op een vierde plaats, terwijl de achterstand op Barcelona en Real Madrid al elf punten bedraagt. Op 29 december boekte Atlético tegen Elche (2-0) de eerste thuiszege sinds 8 oktober, waarna Real Oviedo, actief in de Segunda División A, woensdag ook in de Copa Del Rey aan de kant werd gezet: 0-2.

Xavi kan tegen Atlético geen beroep doen op clubtopscorer Robert Lewandowski. De Poolse doelpuntenmachine moet drie duels toekijken na een rode kaart in het uitduel met Osasuna (1-2 winst). De ogen zullen daardoor vooral gericht zijn op Ousmane Dembélé, die tegen Intercity eenmaal trefzeker was. Aan de zijde van de thuisploeg zal Antoine Griezmann zich willen tonen tegen zijn oude club. De Fransman was tijdens de laatste twee duels van Atlético goed voor drie assists.

