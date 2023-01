Heracles verprutst periode in bizar slot; Advocaat viert eindelijk succes

Vrijdag, 6 januari 2023 om 22:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:32

Heracles Almelo heeft vrijdag zijn laatste kans op de tweede periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie verspeeld. De ploeg van John Lammers kwam op bezoek bij Jong AZ diep in blessuretijd van de tweede helft op voorsprong, maar gaf die enkele minuten later weer weg: 1-1. PEC Zwolle profiteerde met een 3-2 zege op Almere City FC en viert de periodetitel. MVV Maastricht, nummer drie van de competitie, gaf ondertussen in de eindfase een zege weg tegen De Graafschap (2-2). Daarmee is op de normale ranglijst het gat tussen koplopers (Heracles en Zwolle) en de rest voorlopig geslagen. Onderin was er een flinke opsteker voor Dick Advocaat, die voor het eerst won met ADO Den Haag, met 0-1 van FC Dordrecht.

Jong AZ - Heracles Almelo 1-1

Het duurde lang voordat er in Alkmaar een doelpunt op het scorebord stond. De beste kansen waren duidelijk voor Heracles. Na een half gekeerd afstandsschot van Nikolai Laursen ontstond een gevaarlijke rebound, die niet benut kon worden. Op slag van rust dook Lucas Schoofs vrij op voor doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro, die de middenvelder afstopte.

Ook na rust bleven de Almeloërs jagen op de voorsprong. Emil Hansson zag een gevaarlijke bal richting kruising afketsen op iemands rug en naast gaan. Het duurde tot in de blessuretijd totdat de ban werd gebroken. Rigino Cicilia kopte met gevaar voor eigen leven binnen uit een voorzet van Thomas Bruns: 0-1. De buit had daarmee moeten zijn voor Heracles, maar in de 95ste minuut ging het via een corner aan de overzijde toch nog mis. Wouter Goes stond helemaal vrij en kopte bij de tweede paal binnen: 1-1.

In de allerlaatste minuut schoffelde Heracles-middenvelder Marco Vejinovic zijn tegenstander Mexx Meerdink vol onderuit, waarna laatstgenoemde woest verhaal haalde en Vejinovic naar de nek vloog: een rode kaart. Vejinovic kwam weg met geel.

MVV Maastricht - De Graafschap 2-2

MVV werd in de eerste helft gevaarlijk via Lars Schenk, die zijn schot via een Doetinchems been over zag gaan. Ook Sven Blummel was dreigend namens de Limburgers. Na een vlotte één-twee werd zijn schot uiteindelijk geblokt. Aan de andere kant kwam De Graafschap op voorsprong via Philp Brittijn. De centrale middenvelder rondde af na goed voorbereidend werk van Alexander Büttner. Camiel Neghli bracht Charlison Benschop vervolgens in stelling, die zijn kopbal over zag gaan. Een splijtende pass van Koen Kostons leidde vlak voor rust tot de gelijkmaker nadat Nicky Souren knap afrondde.

De tweede helft was amper drie minuten oud toen de thuisploeg op voorsprong kwam. Koen Kostons had ruimte aan de rechterkant en vond de ongedekte Ruben van Bommel bij de tweede paal, die simpel kon binnentikken: 2-1. Aan de andere kant kreeg Basar Önal een gigantische kans. De creatieveling werd voor het doel vrijgespeeld, maar zag zijn schot met rechts over het doel vliegen. Op aangeven van Büttner maakte Jeffry Fortes er in de slotminuten alsnog 2-2 van, waardoor MVV teleurgesteld afdroop.

Jong Ajax - FC Eindhoven 1-1

In een weinig spectaculaire eerste helft op sportcomplex De Toekomst waren de beste kansen voor de bezoekers. Brian De Keersmaecker raakte in de openingsfgase de paal, waarna Lamine Diaby-Fadiga van dichtbij stuitte op Jong Ajax-doelman Charlie Setford. Aan het eind van de eerste helft liet ook Jong Ajax zich zien, maar Christian Rasmussen kon een fraaie aanval niet afronden. Enkele minuten na rust sloeg Eindhoven toe via Evan Rottier, die Setford handig omspeelde na een sublieme pass van Tibo Persyn: 0-1. Jasper Dahlhaus had het duel daarna moeten beslissen, maar kreeg de bal een-op-een vanuit een hoek niet voorbij Setford. Jong Ajax kwam in de 86ste minuut langszij, toen Eindhoven een hoekschop niet weggewerkt kreeg. De bal viel ten prooi aan Jaydon Banel, die simpel intikte: 1-1.

FC Dordrecht - ADO Den Haag 0-1

Dordrecht moest al vanaf de twintigste minuut verder met tien man. Jari Schuurman trok aan de noodrem bij Xander Severina en kreeg direct rood. ADO zocht de aanval en werd vijf minuten voor tijd beloond met een penalty. Die kwam tot stand nadat Malik Sellouki bij een dribbel in de zestien van de sokken werd gelopen. Mario Bilate schoot binnen: 0-1. Na rust trok ADO de minimale voorsprong over de streep. De ploeg van Dick Advocaat kwam in de 77ste minuut goed weg toen Dordrecht leek te scoren, maar de bal al over de achterlijn was geweest.

NAC Breda - Jong PSV 2-1

Jong PSV scoorde al na twee minuten via Jason van Duiven, die van dichtbij kon afronden na een prima actie van Mathijs Tielemans: 0-1. Daarna zat het tegen bij de Eindhovense beloften, die snel twee tegentreffers incasseerden en bovendien Richard Ledezma kwijtraakten met een ogenschijnlijk vervelende blessure. Het eerste doelpunt van NAC kwam op naam van Odysseus Velanas, die het simpel kon afmaken na een 'frommelpass' van Jort van der Sande: 1-1. In de 33ste minuut maakte Van der Sande er zelf 2-1 van, door na een doorgeschoten verre inworp binnen te volleren. Ondanks behoorlijk aandringen van Jong PSV, in de slotfase van de wedstrijd, bleef die score gehandhaafd.

Willem II - Roda JC Kerkrade 1-0

Beter had Willem II niet aan de wedstrijd kunnen beginnen, want Elton Kabangu prikte al in de eerste minuut de eerste bal binnen: 1-0. De spits werd gelanceerd door Michael de Leeuw en rondde beheerst af. De Tilburgers hadden verder moeten uitlopen, maar De Leeuw en Kabangu verprutsten twee enorme mogelijkheden. Ook in de tweede helft maakte Willem II voldoende aanspraak op een volgende treffer, maar opnieuw zat het tegen in de afronding. Zo duwde Erik Schouten de bal van dichtbij over de lat na een goede koppass van De Leeuw. Roda bracht er weinig tegenin en zo kwam de Tilburgse zege nauwelijks meer in gevaar.

FC Den Bosch - Jong FC Utrecht 1-4

Hoewel FC Den Bosch in de beginfase de betere partij was, kwam Jong FC Utrecht na 25 minuten spelen op voorsprong. Julliani Eersteling schoot op aangeven van Mees Rijks raak: 0-1. Den Bosch liep regelmatig tegen een counter aan en had het aan Wouter van der Steen te danken dat de schade niet groter werd. Na rust ging een schot van Soufyan Ahannach Ahannach net naast. Uit een hoekschop even later zag Steven van der Heijden zijn kopbal net over gaan. Aan de andere kant was het wel raak.

Na nog een dreigend moment van de thuisploeg brak Utrecht uit op de counter en bereikte Yannick Leliendal de ongedekte Derensili Sanches Fernandes. De aanvaller passeerde Van der Steen door zijn benen: 0-2. Joey Konings bracht de spanning vervolgens terug met een knappe kopbal uit een laag aangesneden vrije trap: 1-2. Sanches Fernandes maakte aan alle Bossche illusies een eind door in de slotfase raak te schieten: 1-3. Ook Rijks wist nog te scoren: 1-4.

TOP Oss - Telstar 2-1

De Noord-Brabanders kwamen na een kwartier spelen op voorsprong. De thuisploeg had daarbij wel de hulp nodig van Telstar-spits Glynor Plet, die het leer in eigen doel werkte. Anwar Bensabouh was aan de andere kant gevaarlijk met een schot, maar zag zijn schot gered worden. Nadat ook Yahya Boussakou bijna gelijkmaakte, was het na 25 minuten spelen wel raak. Christos Giousis profiteerde van slecht verdedigend werk bij TOP.

De Griek en ook Plet waren voor rust nog dicht bij de voorsprong voor de Noord-Hollanders. Na rust waren beide ploegen gevaarlijk, maar was het mede aan Ronald Koeman junior, die tegen zijn oude ploeg speelde, te danken dat Telstar op de been bleef. De zoon van de bondscoach van Oranje moest in de slotfase alsnog vissen., toen een poging van Rick Dekker onhoudbaar bleek: 2-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 19 14 2 3 33 44 2 PEC Zwolle 18 13 2 3 23 41 3 MVV Maastricht 18 10 4 4 7 34 4 FC Eindhoven 19 9 6 4 7 33 5 Almere City FC 19 10 2 7 5 32 6 VVV-Venlo 19 9 5 5 2 32 7 Willem II 19 8 6 5 7 30 8 Jong AZ 17 7 4 6 5 25 9 Roda JC Kerkrade 18 7 3 8 1 24 10 Jong PSV 19 6 6 7 0 24 11 NAC Breda 19 7 3 9 -7 24 12 Jong Ajax 19 5 8 6 1 23 13 Telstar 18 5 7 6 -8 22 14 De Graafschap 19 6 4 9 -4 22 15 ADO Den Haag 19 5 5 9 -9 20 16 FC Den Bosch 19 6 1 12 -10 19 17 FC Dordrecht 19 5 4 10 -13 19 18 Helmond Sport 19 6 1 12 -17 19 19 TOP Oss 18 5 2 11 -12 17 20 Jong FC Utrecht 18 4 3 11 -11 15