Ex-Feyenoorder Aursnes mist penalty maar pakt wel drie punten met Benfica

Vrijdag, 6 januari 2023 om 22:10 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:20

Benfica heeft zich hersteld van de nederlaag die het vorige week leed bij Sporting Braga. In het eigen Estádio da Luz was de ploeg van trainer Roger Schmidt met 1-0 te sterk voor Portimonense. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd in de negende minuut uit een penalty gemaakt door João Mário. Tien minuten later kreeg Benfica opnieuw een penalty, maar deze werd gemist door Fredrik Aursnes. Desondanks trok Benfica de drie punten over de streep, waardoor het nu zes punten voorsprong heeft op nummer twee Braga.

Schmidt koos ervoor om met voormalig Feyenoorder Aursnes in de basis te starten. De Noor vormde samen met Florentino Luís het defensieve blok op het middenveld. David Neres, een andere oude bekende uit de Eredivisie, begon op de bank. In de spits bij Benfica stond Gonçalo Ramos, met negen doelpunten gedeeld topscorer van de Portugese competitie en maker van een hattrick in het WK-duel tussen Portugal en Zwitserland.

De eerste van deze vrijdagavond ?? João Mário zet Benfica vanaf 11 meter al vroeg op voorsprong ??#ZiggoSport #LigaPortugal #SLBPSC pic.twitter.com/s90o6M4xlH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 6, 2023

Diezelfde Ramos liet zich al vroeg in de wedstrijd gelden. Hij was eerder bij de bal dan Portimonense-doelman Kosuke Nakamura, die daarbij een overtreding beging. De bal ging op de stip en Mário scoorde: 1-0. Tien minuten later mocht Benfica opnieuw een penalty nemen, nadat Gustavo Klismahn een overtreding had begaan op Alexander Bah. Deze keer mocht Aursnes aanleggen, maar zijn strafschop werd gekeerd door Nakamura. De thuisploeg leek vlak voor rust opnieuw een penalty te krijgen na een handsbal, maar na inmenging van de VAR werd die beslissing teruggedraaid omdat er geen sprake bleek te zijn van hands. In de tussentijd was António Silva ook nog dicht bij de 2-0, met een kopbal op de lat.

Ook in de tweede helft was het Benfica dat volop kansen kreeg om te scoren. Zo kopten Mário en Ramos naast, schoot debutant João Neves over en raakte Aursnes in buitenspelpositie de paal. Scoren deed de ploeg van Schmidt echter niet meer, maar dat gold ook voor Portimonense. Daardoor bleven de drie punten in Lissabon en is het gat tussen Benfica en Braga verdubbeld.