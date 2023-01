PEC Zwolle pakt periodetitel na knotsgekke slotfase bij Heracles Almelo

Vrijdag, 6 januari 2023 om 22:02 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:07

PEC Zwolle heeft in eigen huis de tweede periodetitel weten te pakken. De ploeg won zelf in de slotfase met 3-2 van Almere City, terwijl Heracles Almelo in de slotfase een zeker lijkende overwinning uit handen gaf bij Jong AZ (1-1). Pascu, Thomas van den Belt en Davy van den Berg waren trefzeker namens de Blauwvingers. Almere City moest een een groot gedeelte doen met tien man na een rode kaart voor Jorrit Smeets, waardoor de treffers van Pascu en Jeredy Hilterman tevergeefs waren.

PEC begon het duel met een wijziging ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen Helmond Sport (1-0 overwinning). Vleugelverdediger Jordy Tutuarima werd vervangen door aanvaller Charli Landu, waardoor Samir Lagsir een linie naar achteren schoof. Almere kwam vorige week niet in actie, waardoor de laatste wedstrijd van de Flevolanders op 30 december vorig jaar werd gespeeld. De ploeg van trainer Alex Pastoor won toen knap met 0-2 van FC Groningen.

Rav van den Berg kreeg de eerste grote kans van de wedstrijd op zijn naam. De middenvelder kopte net voorlangs. Luis Görlich kreeg een kans om gelijk te maken, maar net als bij Van den Berg ging ook zijn poging voorlangs. Na een knappe dribbel probeerde Lagsir het met een schot, dat een prooi was voor Nordin Bakker. De doelman van Almere zag ploeggenoot Smeets dreigend worden via een kopbal, dat over ging. Na 25 minuten spelen brak Almere de ban. Goed combinatiewerk tussen Smeets en Hilterman leidde tot een fraaie steekpass van laatstgenoemde, waarna Pascu knap afrondde: 0-1.

Ilias Alhaft probeerde er even later 0-2 van te maken, maar de technicus zag zijn poging over het doel gaan. Aan de andere kant was Lennart Thy gevaarlijk met een schot uit de draai. Twee minuten later moest Bakker alsnog vissen, toen Van den Belt de doelman met een strak schot in de hoek kansloos liet: 1-1. Van den Berg was een minuut voor rust nog dicht bij de voorsprong. De middenvelder zag zijn poging voorlangs vliegen.

Vijf minuten na rust kreeg Almere een flinke tegenvaller te verwerken. Smeets kwam met zijn noppen vol op het rechterscheenbeen van Bram van Polen terecht, waardoor scheidsrechter Jeroen Manschot niet anders kon dan de rode kaart te trekken. Tegen de verwachtingen in kwam Almere desondanks een paar minuten later op voorsprong. Op aangeven van Pascu rondde Hilterman fraai af met een hard schot in de korte hoek: 1-2.

Lang kon de ploeg van Pastoor echter niet genieten van de voorsprong. Na een geblokt schot van Van den Belt kreeg Van den Berg de bal voor zijn voeten en zijn poging was wel raak. De middenvelder zag zijn schot heerlijk in de kruising vliegen. Even later maakte Ryan Thomas zijn rentree na veertien maanden afwezigheid. In de 86e minuut werd het alsnog 3-2. Bakker stompte de bal niet goed weg, waarna Apostolos Velios binnen kon knikken.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 19 14 2 3 33 44 2 PEC Zwolle 18 13 2 3 23 41 3 MVV Maastricht 18 10 4 4 7 34 4 FC Eindhoven 19 9 6 4 7 33 5 Almere City FC 19 10 2 7 5 32 6 VVV-Venlo 19 9 5 5 2 32 7 Willem II 19 8 6 5 7 30 8 Jong AZ 17 7 4 6 5 25 9 Roda JC Kerkrade 18 7 3 8 1 24 10 Jong PSV 19 6 6 7 0 24 11 NAC Breda 19 7 3 9 -7 24 12 Jong Ajax 19 5 8 6 1 23 13 Telstar 18 5 7 6 -8 22 14 De Graafschap 19 6 4 9 -4 22 15 ADO Den Haag 19 5 5 9 -9 20 16 FC Den Bosch 19 6 1 12 -10 19 17 FC Dordrecht 19 5 4 10 -13 19 18 Helmond Sport 19 6 1 12 -17 19 19 TOP Oss 18 5 2 11 -12 17 20 Jong FC Utrecht 18 4 3 11 -11 15