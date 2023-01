‘Nigel de Jong was eigenlijk bijna rond over terugkeer als speler in Eredivisie’

Nigel de Jong was onlangs dicht bij een dienstverband als speler van Go Ahead Eagles, zo meldt Tijmen Wissink van RTV Oost in De Oosttribune. Volgens de presentator was de WK-finalist van 2010 graag bij de Deventenaren aan de slag gegaan, maar ketste het af op details. Woensdag werd bekend dat de oud-middenvelder aan de slag gaat als nieuwe directeur topvoetbal van de KNVB, waarmee hij de opvolger is van Nico-Jan Hoogma.

"Nigel de Jong was heel ver om als speler bij Go Ahead Eagles aan de slag te gaan", laat Wissink weten. "Op het laatste moment is dat nog afgeketst vanwege Alex Kroes (voormalig grootaandeelhouder van Go Ahead, red.). De Jong zag zichzelf in de winter van zijn carrière bij Go Ahead voetballen. Hij speelde ergens in de woestijn (bij Al-Ahli SC en Al-Shahania SC, red.) en daarna wilde hij nog naar Go Ahead. Dat is heel goed geheim gebleven." De presentatoren vermoeden dat De Jong in beeld kwam bij Kowet vanwege de gemeenschappelijke connecties van Kroes en De Jong bij SEG, het spelersmakelaarsbedrijf waar Kroes medeoprichter van is. Van een rentree in de Eredivisie kwam het dus niet.

Wel is De Jong in zijn nieuwe functie als directeur topvoetbal nu alsnog nauw betrokken bij het Nederlandse voetbal. “Het is een heel mooi vooruitzicht om aan de slag te gaan in deze functie, waarin ik het Nederlandse topvoetbal verder wil helpen verbeteren, bij de mannen en de vrouwen", zei De Jong in het persbericht van de KNVB. "Nederland heeft altijd de ambitie om tot de absolute wereldtop te horen. Het aanwezige talent en de geschiedenis rechtvaardigen die ambitie. Werken in het topvoetbal vraagt specifieke kennis en ervaring. Die heb ik in mijn jaren als speler opgedaan bij verschillende clubs in binnen- en buitenland en kan ik nu gebruiken. Het is een grote eer en ik ga hier, samen met anderen, de beste invulling aan te geven.”

De Jong was niet de enige kandidaat om Hoogma als directeur topvoetbal op te volgen bij de KNVB. Er werd gesproken met Earnest Stewart en Mo Allach, technisch directeur van RKC Waalwijk. Stewart gaf echter nul op het rekest, daar zijn voorkeur lag bij het directeurschap bij de Amerikaanse voetbalbond. In 2026 vindt het WK plaats in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De Jong doorliep als jeugdspeler alle nationale teams van de KNVB en speelde tussen 2004 en 2015 81 keer voor het Nederlandse elftal. Daarmee was hij actief op vier eindtoernooien, waaronder het WK van 2010 toen Oranje de finale haalde. In zijn clubcarrière kwam hij uit voor onder meer Ajax, Hamburger SV, Manchester City, AC Milan, LA Galaxy en Galatasaray.