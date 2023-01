Blessure van Gernot Trauner blijkt nog ernstiger dan aanvankelijk geschetst

Vrijdag, 6 januari 2023 om 19:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:18

Feyenoord gaat ervan uit dat Gernot Trauner een klein halfjaar nodig heeft om te herstellen van zijn knieblessure. De dertigjarige Oostenrijker zou zijn laatste wedstrijd van dit seizoen zelfs al gespeeld kunnen hebben, zo vertelde Arne Slot vrijdag op de persconferentie van Feyenoord. "Als hij nog een paar duels kan meedoen, zou het voor mij al winst zijn", aldus de trainer van de Rotterdammers.

"We hopen dus dat hij er aan het eind van het seizoen nog een aantal keer bij is op het veld", vervolgde Slot. "Dat is echt wel waar ze naar toewerken, maar de praktijk leert ook dat je soms nog weleens een of twee weken vertraging oploopt." Trauner viel eind december op de training uit met knieklachten. Feyenoord mag omwille van de privacywetgeving geen details geven, maar de centrumverdediger zelf onthulde onlangs in een statement dat het gaat om een meniscusblessure.

Trauner noemde zelf een termijn van twee tot drie maanden waarbinnen hij weer wedstrijdfit wil zijn. "Ik ben er dan ook van overtuigd dat ik dit seizoen nog in actie ga komen", klonk het hoopvol vanuit de Oostenrijker. Het wordt zondag voor Slot passen en meten om een opstelling te maken bij de hervatting van de Eredivisie tegen FC Utrecht. De trainer gaf op de persconferentie aan dat de linksbenige Jacob Rasmussen eventueel rechts achterin kan spelen om het gemis van Trauner op te vangen. Ook Lutsharel Geertruida kan daar spelen, maar hij is mogelijk nodig op het middenveld. In die linie raakte Mats Wieffer deze week geblesseerd.

Feyenoord moet ook Quinten Timber langdurig missen. De middenvelder raakte op 28 december zwaargeblesseerd in de oefenwedstrijd tegen FC Emmen. Slot schat de ernst van die kwetsuur minder zwaar in dan bij Trauner. "Bij Quinten Timber heb ik wel meer dan gemiddelde hoop dat hij dit seizoen echt nog wel in actie gaat komen voor ons. Die heb ik absoluut niet afgeschreven voor de tweede seizoenshelft. Die verwacht ik nog wel heel vaak te zien eerlijk gezegd. Maar dan moet wel alles goed gaan in zijn herstel."