‘Bayern voegt na Blind volgende Oranje-international toe aan shortlist’

Vrijdag, 6 januari 2023 om 19:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:55

Denzel Dumfries mag zich verheugen op de belangstelling van Bayern München, zo meldt TZ. Volgens de Duitse krant geldt de Nederlander als kandidaat om Benjamin Pavard op te volgen, die heeft aangegeven klaar te zijn voor een transfer en in de belangstelling staat van Barcelona. Net als Dumfries geldt ook Malo Gusto van Olympique Lyon als optie voor de rechterkant van de verdediging.

TZ schrijft dat Gusto in principe wordt gezien als de belangrijkste kandidaat. De Fransman heeft ondanks zijn geringe leeftijd (19) al 53 wedstrijden voor Lyon gespeeld, waarvan 46 in de Ligue 1. De rechtervleugelverdediger beleefde onder Peter Bosz zijn doorbraak in het seizoen 2021/22 en staat onder contact tot medio 2024. Tot nu toe kwam hij tot vijf assists voor les Gones. De Nederlander staat er goed op bij Bayern, dat met Daley Blind, Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch al drie spelers met ervaring in Oranje onder contract heeft staan. Bovendien staat ook Marokkaans international Noussair Mazraoui onder contract in de Allianz Arena, die net als Dumfries en Gusto rechtsback is, maar zeker vier weken uit de roulatie is als gevolg van een zware corona-infectie.

Dumfries doet het uitstekend bij Internazionale en kende bovendien een goed WK, met als hoogtepunt zijn optreden tegen de Verenigde Staten in de achtste finale. Daarin kwam de voormalig speler van onder meer PSV tot twee doelpunten en een assist. Mede daarom ligt Dumfries goed in de markt. Vlak voor de jaarwisseling maakten verschillende Engelse media melding van interesse van Chelsea in de robuuste verdediger. Eerste keus Reece James kampt namelijk met een knieblessure, nadat hij in 2022 al langere tijd aan de kant stond door verschillend ongemak. Van zijn knieblessure, die hij in oktober opliep, leek de Engelsman bijna hersteld te zijn. De onfortuinlijke international kreeg echter direct te maken met een terugslag.

La Gazzetta dello Sport wist eind november te melden dat Internazionale minstens zestig miljoen euro wil zien voor Dumfries. Na zijn goede WK lijkt het onwaarschijnlijk dat i Nerazzurri die prijs hebben laten zakken, ondanks dat de club bereid zou zijn om Dumfries te verkopen. Naast Chelsea zou ook het Manchester United van Erik ten Hag in de markt zijn. Internazionale wil de opbrengst gebruiken om zelf de markt op te kunnen. Zowel Chelsea als United zou er geen problemen mee hebben om de gewenste transfersom op tafel te krijgen. De negentienjarige Giorgio Scalvini van Atalanta, die een prijskaartje van veertig miljoen om zijn nek heeft hangen, wordt genoemd als mogelijke opvolger van Dumfries.