Deyovaisio Zeefuik verlaat uitzichtloze situatie en stapt over naar Serie A

Vrijdag, 6 januari 2023 om 19:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:31

Deyovaisio Zeefuik vertrekt naar Hellas Verona, zo bevestigt Hertha BSC via de officiële kanalen. De club uit Berlijn maakt bekend dat de verdediger het trainingskamp heeft verlaten en wordt verhuurd aan de Italianen. Hellas heeft bovendien een optie tot koop bedongen op de rechtsback. De Duitse sportkranten BILD en Kicker meldden maandag al dat Zeefuik mocht vertrekken bij Hertha.

De 24-jarige Nederlander kwam er amper aan te pas in de Duitse hoofdstad en Hertha overwoog om zijn tot medio 2024 doorlopende contract te verscheuren. Zover komt het niet, daar de Nederlander slechts verhuurd wordt. Desondanks lijkt Hertha gezien de koopoptie voor Hellas weinig vertrouwen in een toekomst van Zeefuik te hebben. Die Alte Dame telde tweeënhalf seizoen geleden nog vier miljoen euro neer voor de ex-jeugdinternational. Zeefuik kwam in de zomer van 2020 over van FC Groningen, waar hij zich na zijn vertrek bij Ajax tot gewaardeerde kracht opwerkte op de vleugels. In zijn eerste seizoen in Duitsland kwam de Amsterdammer nog tot een respectabele 22 wedstrijden; een halfjaar later was zijn rol echter al zo goed als uitgespeeld.

Hij hoopte zijn carrière nieuw leven in te blazen op huurbasis bij Blackburn Rovers, maar ook daar raakte hij al snel uit de gratie. De vleugelverdediger keerde begin dit seizoen terug in Berlijn en kreeg sindsdien nog slechts vijf (!) speelminuten, in DFB-Pokal-verband. Nu heeft Hertha de knoop doorgehakt en besloten Zeefuiks te verhuren. Volgens BILD was Zeefuik met diverse clubs uit Nederland in gesprek, maar waren er ook Europese gegadigden. Hellas heeft de strijd om de handtekening van Zeefuik uiteindelijk gewonnen. Zeefuik werd opgeleid door Ajax, waar hij nooit een vaste waarde werd. Na negen duels in de hoofdmacht van de Amsterdammers besloot Groningen 300.000 euro neer te leggen voor de verdediger.

In het noorden maakte Zeefuik zijn potentie waar en vestigde hij zich twee jaar later hoog op de uitgaande transferrecordlijst van de Trots van het Noorden. Hellas staat met slechts zes punten uit zestien wedstrijden onderaan in de Serie A. Het gat naar de nummer zeventien, de plek die aan het einde van de rit goed is voor handhaving op het hoogste Italiaanse niveau, bedraagt acht punten. De tijdens het WK aangestelde Hellas-trainer Marco Zaffaroni opteert net als zijn voorgangers doorgaans voor een 3-4-2-1-opstelling. Daardoor lijkt Zeefuik voor een plek aan de rechterkant op het middenveld in aanmerking te komen. Davide Faraoni was op die plek doorgaans de eerste keus, maar na diens blessure wisselden meerdere spelers elkaar af als rechtermiddenvelder.