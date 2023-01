Van Bommel baalt van uitblijven komst Blind maar is ook realistisch

Vrijdag, 6 januari 2023 om 18:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:09

Mark van Bommel legt zich zonder al teveel moeite neer bij de transfer van Daley naar Bayern München. De trainer van Royal Antwerp had de linksback deze winter dolgraag naar zijn club zien komen na diens veelbesproken breuk bij Ajax. Blind kiest er echter op 32-jarige leeftijd voor om nog een keer in een Europese topcompetitie uit te komen, wat Van Bommel wel kan begrijpen.

"Als Bayern ertussen komt fietsen, moet je dat gewoon accepteren", verzucht Van Bommel vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan het duel van Antwerp met KAA Gent van zaterdag. "Dat zeg ik niet om Antwerp omlaag te praten. Een speler die deze aanbieding krijgt, moet daarop ingaan. Het is jammer voor ons, want Daley was een veelzijdige speler om erbij te hebben. We gaan bekijken of we ons op een andere manier kunnen versterken, al is dat in de winter heel moeilijk", aldus de enigszins sceptische coach in Belgische dienst, die in december nog goede hoop leek te hebben op de komst van Blind naar Antwerp.

Van Bommel ging op de persbijeenkomst ook in op de gezondheidssituatie van Marc Overmars. De directeur voetbalzaken van Antwerp werd onlangs met een licht hartinfarct opgenomen in het ziekenhuis. Ondanks de schrik gaat het de goede kant op met de bestuurder, zo verzekert de trainer. "Marc moet het rustig aan doen, maar we houden natuurlijk wel contact. Zijn afwezigheid staat het transfergebeuren niet in de weg", benadrukt de strijdvaardige coach.

De Nederlandse trainer focust zich op de tweede seizoenshelft. Na een geweldige start van het seizoen is Antwerp afgezakt naar de derde plaats in de Pro League. Voor de winterstop werd maar liefst vijf keer op rij niet gewonnen. Van Bommel heeft desondanks geen last van extra druk. "Het is niet gek dat die vraag nu komt. Toch staan we, ondanks die resultaten, niet zwaar onder druk. Ik zou me pas zorgen maken als we ook slecht voetbal speelden, maar dat is niet het geval. Bovendien staat, op Genk (de koploper in de Pro League, red.) na, iedereen dicht bij elkaar. Als we op deze manier doorgaan, halen we op den duur de punten wel weer binnen."