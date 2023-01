‘We hebben het over Zerrouki, niet over Messi of Maradona toch?’

Vrijdag, 6 januari 2023 om 17:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:42

Willem van Hanegem vindt dat Feyenoord niet te veel geld moet uitgeven aan Ramiz Zerrouki, zo laat hij weten in de AD Willem & Wessel-podcast. De oud-topvoetballer vindt de door FC Twente gevraagde transfersom van rond de zeven miljoen euro een te hoog bedrag voor de verdedigende middenvelder. Zerrouki staat al enige tijd in de belangstelling van de Rotterdammers, die door de blessure van Quinten Timber nog deze transferwindow zaken willen doen met FC Twente.

"We hebben het over Zerrouki, niet over Messi of Maradona toch?", zegt Van Hanegem, die vindt dat de koploper van de Eredivisie niet moet panikeren door de blessure van Timber. Het jeugdproduct van de Rotterdammers moet door een blessure aan een middenvoetsbeentje maanden toekijken. "Ga nou niet zeggen dat hij het afgelopen half jaar zo belangrijk voor Feyenoord is geweest! Die jongen (Zerrouki, red.) wil graag naar Feyenoord, dus dat zal deze zomer ook nog wel zo zijn." Het clubicoon van Feyenoord denkt dat 'zijn' club dan ook beter in de zomer terug kan komen voor Zerrouki. "Als er dan misschien wel twee miljoen van de prijs af kan, is het beter om het eerst te rooien met de spelers die er al zijn.” Het Algemeen Dagblad wist donderdag te melden dat de vraagprijs voor Zerrouki zo'n 7.5 miljoen euro bedraagt.

1908 meldde vrijdag dat Feyenoord de gewenste transfersom van de Tukkers nadert. Feyenoord speelde in de eerste seizoenshelft doorgaans met Timber, Orkun Kökçü en Sebastian Szymanski op het middenveld. Mats Wieffer, die ook centraal op het middenveld uit de voeten kan, komt vooralsnog weinig in de plannen van trainer Arne Slot voor. De oefenmeester gaf onlangs in De Telegraaf aan dat het vertrek van sterkhouder en centrale middenvelder Fredrik Aursnes afgelopen zomer nooit adequaat is opgevangen. Van Hanegem zou echter liever zien dat Feyenoord het seizoen zonder Zerrouki afmaakt. De columnist vindt dat er tegenwoordig veel te makkelijk met geld gesmeten wordt, zowel in de maatschappij als in de voetballerij. De transfer van Cristiano Ronaldo naar Al-Nassr haalt hij daarbij aan als voorbeeld.

"Had hij het nou voor een paar duizend euro per jaar gedaan, dan had ik dat mooi gevonden", zegt Van Hanegem over de Portugees, die in Saudi-Arabië zo'n 200 miljoen euro per jaar verdient. "Dan zou hij de mensen daar echt helpen. Nu helpt hij ze vooral van het geld af. Ronaldo heeft al alles wat zijn hartje begeert. En dan dit... Die gasten mogen van mij zoveel verdienen als ze willen, maar laat ze zeker in deze tijd ook eens om zich heen kijken. Ik kocht deze week in een winkel wat citroenen en toen hoorde ik voor me twee oude vrouwen klagen over hoe duur alles was. Triest toch?", constateert een emotionele Van Hanegem. "Die oude mensen verdienen onze zorg. Ze hebben dit land opgebouwd, maar niemand heeft het daar nog over. Het is alleen maar ik, ik en nog eens ik.” Feyenoord speelt zondag bij FC Utrecht.