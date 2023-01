Younes ongekend fel in reactie op rel met Fraser: ‘Wat een onzin!’

Vrijdag, 6 januari 2023 om 17:12 • Rian Rosendaal

Amin Younes komt voor het eerst met een reactie op de veelbesproken ruzie met Henk Fraser op de training van FC Utrecht van vorige maand. De inmiddels opgestapte coach greep de aanvaller na een woordenwisseling naar de keel en dat was voor de clubleiding aanleiding om niet langer met Fraser door te gaan. De hevig bekritiseerde Younes wil tegenover Voetbal International voor een keer zijn kant van het verhaal laten horen.

Younes blikt terug op het beruchte oefenpotje op het trainingsveld van Utrecht. "Ik was het niet eens met een beslissing van de assistent-trainer. Ja, ik klaagde", geeft de aanvaller ruiterlijk toe. "Maar ik klaagde zoals dat elke dag op elk trainingsveld in de wereld gebeurt. Het was niet zo dramatisch als wat er daarna allemaal gezegd is. Wat er vervolgens is gebeurd, is iedereen bekend. Natuurlijk schrik je daarvan. Dat was mij in al die jaren nog nooit gebeurd." Younes werd in de media afgeschilderd als kwade genius na het plotselinge opstappen van Fraser.

"Er zijn veel leugens verspreid. Ze zeiden dat ik de bad guy ben. Er werden verhalen van acht jaar geleden bijgehaald", gaat de verontwaardigde Younes verder. "Die bewuste dag heb ik in mijn ogen niks verkeerds gedaan. Er werd ook nog gesuggereerd dat ik een discriminerende opmerking zou hebben gemaakt. Wat een onzin! Ik kom uit Libanon. Zoiets zeg je toch niet? Die bewuste dag stonden er 22 spelers op het veld, de voltallige trainersstaf was aanwezig", brengt de buitenspeler in herinnering. Younes zag Fraser al snel zijn verhaal doen bij de NOS.

"Dat snap ik ook wel, dat doet hij om zichzelf te beschermen. Dat stak me eerlijk gezegd wel. Het verhaal dat er na de winterbreak 22 spelers waren die er vol voor wilden gaan maar dat er eentje lastig was. Dat was gewoon niet waar!" Younes voelt zich na het incident met Fraser boven alles onheus bejegend door de media. "Niet op basis van dit incident maar op basis van verhalen rondom transfers uit het verleden. Het is heel makkelijk om iemand onder een bus te gooien. Maar dat heeft wel impact. Op mij, mijn familie en het beeld dat de mensen van mij hebben."