Schreuder wil in eerste reactie ‘wegblijven’ van vermeende ruzie met Blind

Vrijdag, 6 januari 2023 om 16:01 • Rian Rosendaal

Alfred Schreuder komt vrijdag op de persconferentie met een eerste reactie op het vertrek van Daley Blind bij Ajax. De trainer erkent dat hij de naar Bayern München vertrokken linksback niet meer heeft gesproken na diens tussentijdse exit bij de Amsterdamse club. Opmerkelijk, want Blind was nog wel aanwezig op Sportpark De Toekomst. Rond het afscheid van de verdediger kwam naar buiten dat het bepaald niet boterde tussen hem en Schreuder.

"Nee, ik heb hem nog niet gezien", verklapt Schreuder op de persbijeenkomst in aanloop naar de hervatting van Ajax in de Eredivisie. "Hij is wel nog bij ons op het trainingscomplex geweest, maar ik heb hem zelf niet meer gezien." Of er sprake was van een knallende ruzie wil de coach niet zeggen. "Of we niet meer met elkaar door konden? Ik denk dat we daar van weg moeten blijven. Er is een keuze gemaakt en Daley heeft ergens om gevraagd. De club is met Daley in gesprek gegaan en dat heeft geresulteerd in een hele mooie transfer naar Bayern München voor hem."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Schreuder benadrukt vervolgens dat de focus volledig op de tweede seizoenshelft ligt, al plaatst hij nog wel een kanttekening. "Ik heb de laatste weken andere keuzes gemaakt, dat heeft het proces misschien wel iets versneld", verwijst de Ajax-trainer naar de veelbesproken breuk met Blind. "Of Daley niet kon leven met die keuzes? Dat weet ik niet, dat moet je aan hem vragen. Hij heeft het in ieder geval niet laten blijken. Hoe zou Daley dat moeten laten zien dan? Ik vind het ook normaal dat je niet altijd blij bent als je niet speelt. Maar ik denk dat we er genoeg over gezegd hebben."

Clubwatcher Freek Jansen van Voetbal International meldde onlangs dat Blind 'vol chagrijn tekeer zijn gegaan' nadat hij zijn basisplek verloor, wat de beleidsbepalers binnen de club aan het denken zette. Het Algemeen Dagblad bracht naar buiten dat de relatie tussen trainer en speler een dieptepunt bereikte nadat Schreuder iedereen succes had gewenst op het WK, behalve de linksback. In de selectie van Ajax zou daar met verbazing op zijn gereageerd.