Klopp schrikt van absentie Van Dijk: ‘Waarheid is hard, diagnose stevig’

Vrijdag, 6 januari 2023 om 16:07 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:14

De blessure die Virgil van Dijk afgelopen week opliep in het verloren Premier League-duel van Liverpool bij Brentford (3-1) is zwaarder dan verwacht. Naar alle waarschijnlijkheid staat de mandekker ‘meer dan een maand’ langs de kant met een hamstringblessure. Volgens trainer Jürgen Klopp is de blessure een ‘grote klap’. “Dit komt als een verrassing voor ons, want hij voelde niet veel.”

De Duitser liet Van Dijk in de verliespartij van afgelopen maandag na de eerste helft in de kleedkamer. In eerste instantie leek er vrij weinig aan de hand en dus was Klopp verrast door de diagnose. “De waarheid is behoorlijk hard. We praten over weken van absentie, misschien wel meer dan een maand, maar ik hoop dat het snel gaat. Voorlopig is hij logischerwijs niet beschikbaar.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De kwetsuur is een flinke tegenvaller voor Liverpool, dat een zeer matig seizoen doormaakt in de Premier League. Naast Van Dijk kan Klopp waarschijnlijk ook geen beroep doen op James Milner, Luis Díaz, Diogo Jota en Roberto Firmino voor het FA Cup-duel tegen Wolverhampton Wanderers van aanstaande zaterdag. Jordan Henderson is een twijfelgeval.

Klopp had wel positief nieuws over de fitheid van kersverse aanwinst Cody Gakpo. ”Hij heeft nu twee volledige trainingsdagen achter de rug en het is een genot om naar hem te kijken, om eerlijk te zijn. Ook voorin hebben wij enkele blessures dus het is heel fijn om een man op het veld te hebben die in veel dingen vrij natuurlijk is en het doel weet te vinden. Gakpo is duidelijk vol vreugde en geniet op dit moment van elke seconde”, aldus de oefenmeester.

“Gakpo ziet er veelbelovend en fit uit. De sessies zijn intens voor hem omdat ze anders zijn. Ik ben erg positief over hem. Het is altijd moeilijk om uit een nieuwe competitie te komen, maar we verwachten een positieve impact”, zo klonkt het positief. De volgende interlandperiode lijkt overigens niet in gevaar te komen voor Van Dijk. Oranje begint pas in maart aan de EK-kwalificatie. Van Dijk heeft nog twee maanden de tijd om daar voor te herstellen.