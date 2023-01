Algerije slaat wederom een grote slag en overtuigt Frans international

Vrijdag, 6 januari 2023 om 14:31 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:31

Houssem Aouar heeft besloten om voor Algerije uit te komen. Dat heeft de voorzitter van de Algerijnse voetbalbond, Djahid Zefzef, vrijdag bekendgemaakt. De speler van Olympique Lyon kwam eerder uit voor diverse jeugdelftallen van Frankrijk en speelde één officiële interland voor les Bleus. Zefzef hoopt spoedig nog een speler uit de Ligue 1 te overtuigen om voor Algerije te kiezen.

Aouar heeft Algerijnse ouders en groeide op in Lyon. Hij begon zijn voetballoopbaan bij AC De Villeurbanne totdat L’OL hem als tienjarige scoutte en toevoegde aan de succesvolle jeugdopleiding. Bij Lyon groeide hij uit tot jeugdinternational en in 2016 werd hij aan de selectie van het eerste elftal toegevoegd. Hij maakte zijn op 16 februari 2017 in Alkmaar tegen AZ zijn profdebuut in de eerste knockout-ronde in de Europa League. Lyon won dat treffen met 1-4.

Aouar kwam vervolgens ook uit voor de vertegenwoordigende elftallen van Frankrijk en speelde op 7 oktober 2020 één officiële interland. Het vriendschappelijke duel met Oekraïne (7-1 winst). Daarna speelde Aouar nooit meer een A-interland en mede daarom kiest hij nu voor een carrière bij Algerije, wist Zefzef te melden. Het is het tweede succes in een een week voor het Noord-Afrikaanse land. Eerder deze week koos ook de eveneens in Frankrijk geboren Rayan Aït-Nouri van Wolverhampton Wanderers voor Algerije.

Ook hij speelde al eerder voor Franse jeugdelftallen. Zefzef hoopt binnen niet al te lange tijd nog een grote slag te slaan. Spits Amine Gouiri van Stade Rennes moet de volgende speler worden die voor Algerije kiest. Hij zag ook in Frankrijk het levenslicht en doorliep, net als Aouar, de jeugdopleiding van Lyon. Bij OGC Nice brak hij pas definitief door. Het is nog niet duidelijk of Gouiri open staat voor een landenswitch.