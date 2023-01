Ten Hag legt uit waarom lange absentie Sancho louterend kan werken

Vrijdag, 6 januari 2023 om 13:51 • Rian Rosendaal

Erik ten Hag blijft ondanks alles vertrouwen houden in Jadon Sancho. De manager van Manchester United benadrukt echter wel dat hij geen enkele haast met de vleugelaanvaller die in oktober voor het laatst speelminuten maakte. Ten Hag stelt dat Sancho meer tijd nodig heeft om fysiek en mentaal klaar te zijn voor een rentree in de hoofdmacht van the Red Devils.

"Ik wil hem natuurlijk zo snel mogelijk terughebben", verklaart Ten Hag op een persmoment in aanloop naar het duel met Everton in de derde ronde van de FA Cup. "Daar zal ik ook alles aan doen, maar sommige processen kun je niet forceren en dit is er een van. Ik moet dus geduld hebben, al heb ik eigenlijk geen geduld. De spoeling is namelijk dun in de voorhoede." Cristiano Ronaldo verliet de club eind vorig jaar en Antony verkeert niet bepaald in een grootse vorm. Wellicht dat Ten Hag de aan Sunderland verhuurde Amad Diallo eerder terughaalt naar Old Trafford.

Jadon Sancho dook in november nog op in Nederland.

De Nederlandse manager hoopt in dat kader op een Sancho die weer volledig inzetbaar is. "Hij is, mits fit, zeker een optie. Dan hebben we ook meer kans om wedstrijden te winnen." Wanneer de aanvaller zijn rentree maakt is nog niet met zekerheid te zeggen. "Hij is op de goede weg, al zijn er nog wel wat obstakels te nemen. Op fysiek gebied is hij er nog niet klaar voor. Maar het fysieke gedeelte staat ook in verband met het mentale aspect. Jadon zet stappen op het fysieke vlak en dat zal hem zeker helpen. We hopen op een snelle terugkeer, maar een exacte datum kan ik niet geven."

Ten Hag legt tenslotte uit waarom Sancho zolang afwezig is, zonder dat hij herstellende is van een blessure. "Voor veel topsporters, zowel in het voetbal als in andere sporten, is het soms heel goed om de vertrouwde omgeving even te verlaten en elders nieuwe ervaringen op te doen. Iedereen heeft een andere benadering en dit kan je dan net het juiste zetje geven. Voetballers zijn namelijk geen robots en niemand is hetzelfde. Iedereen heeft een individuele benadering nodig en in overleg met Jadon vonden we dit de beste keuze", aldus Ten Hag.

Sancho speelde op 22 oktober voor het laatst voor Manchester United, dat die dag met 1-1 gelijkspeelde tegen Chelsea. Daarna maakte Ten Hag geen gebruik meer van de 22-jarige aanvaller. Sancho dook in november op bij amateurclub OJC Rosmalen. Hij trainde daar enige tijd met coaches die door Ten Hag waren aanbevolen. Sancho staat nog tot medio 2026 op de loonlijst bij Manchester United, met de optie op een seizoen extra.