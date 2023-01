Fitz-Jim gemeend: ‘Hij is niet heel slim, gewoon geen slimme jongen’

Vrijdag, 6 januari 2023 om 14:29 • Laatste update: 16:46

Jong Ajax begint vrijdagavond met een thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven aan de tweede seizoenshelft in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer John Heitinga kende een wisselvallig eerste half jaar en bivakkeert op de twaalfde plek. Verslaggever Kalum van Oudheusden trok naar de hoofdstad voor een exclusief interview met Kian Fitz-Jim. De middenvelder vertelt over zijn begintijd bij Ajax, zijn domste ploeggenoot en zijn grootste voorbeeld bij het eerste elftal.

Fitz-Jim beschikt met Heitinga over een trainer met een bak aan ervaring, maar kon in het verleden niet altijd door één deur met de oud-profvoetballer. "In het verleden was onze relatie wisselend. De ene keer ging het beter dan de andere keer", aldus de middenvelder. "Maar ik denk dat ik over het algemeen een goede band heb met Heitinga. In het verleden was ik het weleens niet eens met hem. Maar hij is gewoon een goede trainer. De drempel is heel laag, dus je kan altijd bij hem langs. Hij zal je nooit de deur wijzen. Je kan zeggen wat je wil, zolang het maar met respect gebeurt."

Bij het ingaan van zijn derde jaar bij de beloften had Fitz-Jim gerekend op een plek bij de A-selectie, maar zover kwam het niet. Alfred Schreuder heeft de controleur vooralsnog niet nodig. "In het begin heb ik daar wel moeite mee gehad", gaat Fitz-Jim verder. "Maar ik heb er veel over gesproken met de trainer. Uiteindelijk moet ik het zelf doen. Ik kan er wel met de pet naar gooien, maar dan ga ik er ook niet komen. Ik voel het niet als druk, ik probeer me zo goed mogelijk te ontwikkelen. Voor nu moet ik me focussen op Jong Ajax."

De speler die in de ogen van Fitz-Jim het dichtst bij de A-selectie zit, is Sontje Hansen. "Hij is een goede vriend van mij. Hij heeft even een mindere periode gehad, maar komt er nu weer aan. Hij passeert makkelijk en is heel snel. Hij is misschien niet zo slim buiten het veld, maar op het veld merk je daar niks van. Ik moet oppassen dat ik hem niet ga afkraken, maar soms als je met hem staat te praten, weet hij niet wat je bedoelt. Het is gewoon geen hele slimme jongen."

Bij het eerste elftal kijkt Fitz-Jim met bovengemiddelde interesse naar Steven Berghuis. "Ik vind hem echt heel goed. Zijn trap is echt goed. Maar ook hoe hij aan de bal komt en hoe dominant hij is. Dat vind ik mooi om te zien. Hij is ook buiten het veld een hele goede gast, je kunt altijd naar hem toe om dingen te vragen. Waar ik zelf over vijf jaar sta? Of bij Ajax in het eerste of bij Barcelona. Dat zou mooi zijn. Barcelona is een van mijn droomclubs, samen met Ajax."



Kalum van Oudheusden is fulltime videojournalist, presentator en programmamaker bij Voetbalzone en maakt onder meer exclusieve interviews en verschillende programma’s. is fulltime videojournalist, presentator en programmamaker bij Voetbalzone en maakt onder meer exclusieve interviews en verschillende programma’s.