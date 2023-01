Keuken Kampioen Divisie: stem hier op de uitblinkers van deze periode!

Vrijdag, 6 januari 2023 om 20:00 • Laatste update: 20:27

De tweede periode van de Keuken Kampioen Divisie zit er alweer bijna op en de strijd om het Bronzen Kampioensschild is nog in volle gang. Toch is het tijd om alvast stil te staan bij de tweede periode, aangezien er weer gestemd kan worden op de genomineerden voor de Bronzen Schilden. De stembussen zijn van 6 januari 19.45 uur tot 10 januari 17.00 uur geopend.

Voor de categorie Beste Speler en Beste Keeper kunnen ook alle fans van de Keuken Kampioen Divisie meebepalen wie het Bronzen Kampioensschild van de periode mee naar huis neemt. Stemmen kan via de site van de Keuken Kampioen Divisie!

Genomineerde spelers tweede periode

De genomineerde spelers van de tweede periode zijn Nikolai Laursen (Heracles Almelo), Samuel Armenteros (Heracles Almelo), Thomas van den Belt (PEC Zwolle) en Jeredy Hilterman (Almere City FC). Alle vier de namen hebben hun plek in deze shortlist verdiend. Laursen maakte voor Heracles maar liefst vier doelpunten en gaf daarnaast twee assists, Armenteros is met zes goals de topscorer van de periode tot dusver, Van den Belt is voor de tweede periode op rij een onmisbare schakel bij de nummer twee PEC gebleken en Hilterman speelde als aanvalsleider een belangrijke rol in de opmars van Almere.

Genomineerde keepers eerste periode

Bij de keepers zijn er ook vier genomineerden: Sem Westerveld (Jong AZ), Ennio van der Gouw (VVV-Venlo), Romain Matthys (MVV Maastricht) en Jasper Schendelaar (PEC Zwolle). Westerveld liet deze periode zien veel potentie te hebben in het doel bij Jong AZ, terwijl Van der Gouw in drie van de laatste vier wedstrijden zijn doel schoon wist te houden voor VVV. Matthys hield eveneens drie keer de nul deze periode. Schendelaar van PEC spant tot dusver de kroon, want de 22-jarige sluitpost kon maar liefst vier clean sheets noteren.

Stemmen

De winnaars van de Bronzen Kampioensschilden worden op 13 januari bekendgemaakt in Voetbal op Vrijdag bij ESPN. Stemmen kan via deze link.