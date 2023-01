Feyenoord forceert doorbraak en nadert vraagprijs voor Zerrouki

Vrijdag, 6 januari 2023 om 12:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:20

Feyenoord lijkt de strijd om Ramiz Zerrouki te gaan winnen. Volgens 1908 komen de Rotterdammers in de buurt van de gewenste transfersom van FC Twente. De Tukkers verlangen naar verluidt zo'n zeven miljoen euro exclusief bonussen, een bedrag waar Feyenoord niet ver vanaf zit momenteel. De kans is dan ook groot dat het nog deze winter tot een transfer komt voor de Algerijns international.

Feyenoord was afgelopen zomer al in de markt voor Zerrouki door het wegvallen van Fredrik Aursnes, die naar Benfica vertrok. De huidige koploper van de Eredivisie diende een officieel bod in bij FC Twente, maar zagen hoe de Enschedeëers hun poot stijf hielden. Door het wegvallen van Quinten Timber, die een blessure heeft aan zijn middenvoetsbeentje, is Feyenoord echter opnieuw genoodzaakt om de markt op te gaan. En opnieuw kwam de zoektocht uit bij Zerrouki.

Het Algemeen Dagblad sprak donderdag nog van een 'wanhoopspoging' van Feyenoord in de jacht op Zerrouki. De vraagprijs van FC Twente ligt rond de 7,5 miljoen euro. De middenvelder wordt door Arne slot echter bestempeld als 'droomkandidaat', waardoor de interesse wordt doorgezet. De zeventienvoudig Algerijns international beschikt in Enschede nog over een contract tot medio 2024. FC Twente heeft bovendien de optie om zijn contract met één seizoen te verlengen.

Technisch directeur Jan Streuer erkende eerder deze week dat Twente in onderhandeling is met Feyenoord. "Het is vervelend dat we hier vlak voor het begin van de tweede seizoenshelft mee worden geconfronteerd. Wij willen optimaal presteren. Dit geeft altijd onrust", aldus de technische man in gesprek met TC Tubantia. Afgelopen zomer werd er vastgehouden aan een vraagprijs van acht miljoen euro, terwijl de controleur volgens Transfermarkt zo’n zeven miljoen euro waard is. Zerrouki kwam sinds zijn debuut in 2019 in 85 officiële wedstrijden in actie voor de Tukkers.