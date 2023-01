Messi krijgt extra rust bij PSG: rentree met tenminste vijf dagen uitgesteld

Vrijdag, 6 januari 2023 om 13:15 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:15

Paris Saint-Germain zal vrijdagavond zonder zijn ‘Grote Drie’ aantreden tegen Châteauroux. De Franse landskampioen gaat in de negende ronde van de Coupe de France op bezoek bij de derdeklasser en trainer Christophe Galtier geeft Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé rust. Wanneer het drietal weer in actie komt kon de oefenmeester nog niet meedelen.

Wereldkampioen Messi keerde pas afgelopen woensdag pas terug in Parijs na een korte vakantie in Argentinië. Neymar krijgt rust vanwege problemen met zijn enkel, een blessure die hij al opliep tijdens het WK in Qatar. De Braziliaan kwam in de Ligue 1-wedstrijd tegen RC Strasbourg al wel in actie, maar kreeg toen een rode kaart vanwege een schwalbe. Mbappé kreeg na de verloren competitiewedstrijd tegen RC Lens (3-1) een paar dagen vrijaf en bracht een bezoekje aan New York, waar hij samen met Achraf Hakimi het NBA-duel tussen de Brooklyn Nets en de San Antonio Spurs bijwoonde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Galtier gaf al tekst en uitleg over het ontbreken van de drie sterspelers. “De afwezigheid van Neymar was al enige tijd voorzien. Onze WK-gangers worden van nabij opgevolgd door onze medische staf. We namen de beslissing dat ‘Ney’ deze periode zijn stevige verstuiking verder kan laten helen." Ook Messi kan nog even bijkomen. "We wilden dat ‘Leo’ thuis bij zijn familie zou herstellen. Hij trainde afgelopen woensdag en donderdag wel mee, maar zal uiteraard morgen niet spelen. Ik zal goed opletten wat hij me vertelt, maar we willen dat hij beschikbaar is voor de volgende wedstrijd”, aldus Galtier.

Wanneer de drie spelers wel weer in actie komen voor PSG is nog niet duidelijk. De eerstvolgende wedstrijd na het Coup de France-duel van vrijdagavond, staat gepland voor woensdag 11 januari. Dan neemt PSG het in eigen huis op tegen SCO Angers, de hekkensluiter van de Ligue 1. Daarna volgt op 15 januari een uitwedstrijd tegen Stade Rennes.