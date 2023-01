Strijd om Azzedine Ounahi barst serieus los: bod van vijftien miljoen euro

Vrijdag, 6 januari 2023 om 12:05 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:08

Napoli wil Azzedine Ounahi vastleggen en heeft een eerste bod ter waarde van vijftien miljoen euro neergelegd bij diens club SCO Angers. Dat meldt Fabrizio Romano. De Napolitanen zouden de Marokkaanse international, die een sterk WK in Qatar achter de rug heeft, het seizoen in Frankrijk willen laten afmaken. Komende zomer moet Ounahi dan definitief aan de selectie van Napoli worden toegevoegd.

De zeventienvoudig Marokkaans international was voorafgaand aan het WK nog relatief onbekend bij veel Europese topclubs. Ounahi wist zich namelijk in de eerste seizoenshelft niet te onttrekken aan de sportieve malaise bij Angers, dat na zeventien speelronden hekkensluiter is in de Ligue 1. In Qatar ontpopte de middenvelder zich echter als een van de uitblinkers van zijn land. Met hem als belangrijke spil op het middenveld schopte Marokko het tot de halve finale, wat ook in het buitenland niet onopgemerkt bleef.

Na het WK wisten Mundo Deportivo en het Franse RMC Sport al te melden dat zowel Barcelona als Napoli geïnteresseerd waren in de technisch vaardige middenvelder. Ook Internazionale, Olympique Marseille en Leicester City zouden Ounahi op het verlanglijstje hebben staan. I Partenopei zou echter de beste papieren hebben en zelfs al een bod hebben neergelegd bij Angers van vijftien miljoen euro. Het is niet bekend wel bedrag Angers minimaal verlangt.

Volgens journalist Gianluca Di Marzio heeft er al een ontmoeting plaatsgevonden tussen het management van Ounahi en Napoli-directeur Cristiano Giuntoli. Na het Serie A-duel tussen Internazionale en Napoli van afgelopen woensdag zou er een afspraak zijn geweest in Milaan, zo weet Di Marzio. Tijdens dat gesprek zou Napoli zijn interesse serieus kenbaar hebben gemaakt en voor het eerst een bod hebben gedaan.

Angers zal volgens Di Marzio een hoger bedrag willen ontvangen voor Ounahi. Hij ligt namelijk nog tot medio 2026 vast bij de Fransen. Mocht de speler zelf overeenstemming bereiken met Napoli, dan is de kans groot dat een definitieve overstap pas deze zomer plaatsvindt. Ounahi speelde dit seizoen veertien wedstrijden voor Angers en speelde in alle wedstrijden van Marokko mee op het WK in Qatar.