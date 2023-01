Mazraoui begint beroerd aan 2023 en stapt niet in vliegtuig naar Doha

Noussair Mazraoui moet het trainingskamp van zijn club Bayern München aan zich voorbij laten gaan. De Marokkaans international staat minimaal vier weken buitenspel en mist zodoende ook de herstart van de Bundesliga. Mazraoui liep tijdens het WK al een zware coronabesmetting op, zo meldde Bayern München op vrijdag. Tevens kampt hij met een ontsteking aan een hartzakje. Kersverse aanwinst Daley Blind reist wel met der Rekordmeister mee naar het trainingskamp in Qatar.

Het zit voormalig Ajacied Mazraoui niet mee. Weliswaar was hij namens zijn land in vijf wedstrijden actief op het voor Marokko succesvol verlopen WK in Qatar. Ook daar ging het wegens blessureleed niet van een leien dakje. Zo miste de vleugelverdediger de kwartfinale tegen Portugal (1-0 winst), naar verluidt vanwege een coronabesmetting, zo werd vrijdag bekendgemaakt. Hij verscheen vier dagen later wel aan de aftrap in de halve eindstrijd tegen Frankrijk, maar moest al na één helft naar de kant. Vervolgens kon hij ook niet spelen in de wedstrijd om de derde en vierde plaats tegen Kroatië (2-1 verlies).

Volgens berichten uit Duitsland staat Mazraoui nu minimaal vier weken aan de kant. Vrijdag werd gemeld dat Mazraoui niet tijdens zijn vakantie na het WK een zware coronabesmetting opliep, maar al tijdens het eindtoernooi ziek was. Na onderzoeken eerder deze week blijkt hij ook een ontsteking in een hartzakje te hebben. Sinds zijn komst van Ajax speelde Mazraoui pas achttien wedstrijden voor Bayern München en maakte hij pas zes keer de negentig minuten vol. De verdediger heeft Benjamin Pavard voor zich als belangrijkste concurrent.

Vooralsnog moet Mazraoui complete rust houden om volledig te herstellen. Nieuw onderzoek zal daarna moeten uitwijzen wanneer hij de training weer kan hervatten. Blind reist wel met zijn nieuwe club mee naar het trainingskamp in het Qatarese Doha. De Amsterdammer prijkte zelfs prominent op de foto bij een tweet van zijn club kort voor vertrek. Bayern begint de tweede seizoenshelft op vrijdag 20 januari met een uitwedstrijd tegen RB Leipzig.