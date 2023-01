Ten Hag geeft Antony en Malacia een basisplaats; Martínez op de bank

Vrijdag, 6 januari 2023 om 20:15 • Paul Jeursen • Laatste update: 20:37

De opstelling van Manchester United voor het FA Cup-duel met Everton is bekend. Erik ten Hag heeft nog geen basisplaats in petto voor wereldkampioen Lisandro Martínez, die recent terugkeerde in Engeland. Antony mag wél aan de aftrap verschijnen, terwijl Tyrell Malacia opdraaft als linksback. Centraal voorin kiest Ten Hag voor Anthony Martial. De Fransman viel in de midweekse overwinning op Bournemouth (3-0) nog uit, maar is fit genoeg bevonden om aan de aftrap te verschijnen. Het duel op Old Trafford vangt om 21.00 uur aan.

The Red Devils gaan tegen Everton op zoek naar de zevende opeenvolgende overwinning in alle competities. In alle wedstrijden na het WK werd ook nog eens de nul gehouden. Dat is opmerkelijk, omdat United in die wedstrijden, op David de Gea na, geen één keer met dezelfde namen achterin speelde. Ook in het FA Cup-duel met Everton voert Ten Hag nu weer wijzigingen door ten opzichte van het Premier League-duel met Bournemouth.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Diogo Dalot neem rechtsachterin de plek over van Aaron Wan-Bissaka. Luke Shaw en Raphaël Varane vormen het centrale duo en Malacia, die tegen Bournemouth niet van de bank kwam, bestrijkt de linkerflank. De voormalig Feyenoorder begint daardoor voor de vierde keer in de laatste vijf wedstrijden in de basis. Het blok op het middenveld wordt gevormd door Christian Eriksen en Casemiro.

Voorin keert Antony terug op rechts, nadat hij het midweekse duel aan zich voorbij moest laten gaan. Aanvoerder Bruno Fernandes speelt op tien en de in goede vorm verkerende Marcus Rashford neemt op links plaats. De Engelsman was tegen Wolverhampton Wanderers én Bournemouth eenmaal trefzeker. Martial moest tegen Bournemouth na 69 minuten van het veld, maar is dus alsnog fit genoeg om te starten.

De laatste twee trofeeën die United won waren in het tijdperk van José Mourinho. In het seizoen 2016/17 won de club de EFL Cup en de Europa League. Sindsdien eindigde United twee keer als tweede in de Premier League en werden eenmaal de FA Cup-finale en een Europa League-finale bereikt zonder de trofeeëncollectie uit te breiden. Ten Hag vindt het nog te vroeg om aan een prijs te denken, ook al is zijn ploeg waar ‘ze willen zijn’. “Mijn belangrijkste focus is om het team te verbeteren. We hebben veel elementen in ons spel die we moeten verbeteren”, aldus de trainer.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Shaw, Malacia; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Martial.

Opstelling Everton: Pickford; Coleman, Godfrey, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Iwobi, Gueye, Onana; Maupay, Gray.