Grealish plaatst vraagtekens bij blunderende Kepa en krijgt lachers op zijn hand

Vrijdag, 6 januari 2023 om 09:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:23

Manchester City heeft Chelsea donderdagavond een nieuwe tik uitgedeeld door op Stamford Bridge met 0-1 te zegevieren. De ploeg van Josep Guardiola mocht Kepa Arrizabalaga danken voor een moment van onachtzaamheid en trok via Riyad Mahrez aan het langste eind. De Algerijn kon afronden nadat de doelman van Chelsea verzuimde in te grijpen. De assist kwam op naam van Jack Grealish, die na afloop zijn vraagtekens plaatste bij de actie van Kepa.

Door de nederlaag blijft Chelsea steken op slechts één overwinning uit de laatste acht Premier League-duels. Drie keer speelde de ploeg van Graham Potter gelijk, vier keer werd een nederlaag geleden. The Blues waren zeker niet kansloos tegen City, maar stonden na negentig minuten wel weer met lege handen. "Het was een zware wedstrijd", concludeerde ook Grealish bij Sky Sports. "Chelsea was met name in de eerste helft heel sterk. Na ons doelpunt stonden we met de rug tegen de muur. We zijn blij met deze drie punten."

?????????? ?? Een gouden wissel van Guardiola. De ene invaller, Grealish, legt de bal panklaar voor de andere, Mahrez. ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/9CKxJF5wHq — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 5, 2023

De buitenspeler greep kort na zijn invalbeurt de hoofdrol door de assist te leveren op de winnende treffer van Mahrez. Grealish was even daarvoor binnen de lijnen gekomen en zag tot zijn verbazing dat zijn voorzet niet werd onderschept door Kepa. De doelman van Chelsea verzuimde zich voor het schot te werpen en zag de Algerijn bij de tweede paal afronden. "Ik sprak er net over met Riyad. Hij dacht dat de keeper de bal wel zou onderscheppen en dat dacht ik ook. Ik gaf die voorzet met mijn hoofd naar beneden."

Grealish erkent dat zijn voorzet oorspronkelijk niet bedoeld was voor Mahrez. De Engels international was op zoek naar goudhaantje Erling Braut Haaland. "Het eerste wat ik dacht, was: Erling moet daar wel ergens rondlopen. Ik zocht gewoon die ruimte op, want hij staat daar altijd wel ergens. Ik vroeg hem daarna: 'Waar stond je?' Hij zei dat hij zich had teruggetrokken, omdat iedereen naar voren was gegaan", zegt Grealish, die de credits dan maar aan zichzelf geeft. "Nu moet ik mezelf wel complimenteren voor mijn voorzet", aldus de Engelsman lachend.