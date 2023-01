‘Daley Blind is de grootste intrigant, zijn vertrek is een zegen voor Ajax’

Vrijdag, 6 januari 2023 om 07:20 • Laatste update: 07:27

Daley Blind stapt vrijdag op het vliegtuig met Bayern München voor een trainingskamp naar Doha. De middenvelder annex verdediger rondde deze week zijn transfer naar de Duitse topclub af en verraste daarmee vriend en vijand. Kort voor de jaarwisseling werd het contract van de Oranje-international ontbonden bij Ajax, waardoor hij transfervrij de overstap maakt. Het vertrek van Blind is een 'zegen' voor Ajax, zo stelt Johan Derksen in een speciale Koffie met Johan.

Derksen geniet momenteel van een vakantie en is om die reden even uit de lucht met Vandaag Inside. Toch kan de televisiepersoonlijkheid het niet laten om kort zijn licht te laten schijnen op de actualiteiten. zo wordt hij gevraagd naar de transfer van Blind. "Het vertrek van Blind lijkt me een zegen voor Ajax", stelt Derksen. "Dat is de grootste intrigant in het hele gezelschap. Bij het Nederlands elftal ook, je moet niet willen dat je rechterhand de vader van een speler is. Dat werkt niet. Dat heeft Bert van Marwijk ook met Van Bommel gehad. Dat moet je niet doen."

Ondanks de malaise bij Ajax, vindt Derksen het niet terecht dat trainer Alfred Schreuder wordt 'afgebrand'. De vijftigjarige Barnevelder verdient in de ogen van de analist meer krediet. "Ik denk dat Alfred een hele goede trainer is. Ze moeten een hand boven zijn hoofd houden Hij krijgt ze echt nog wel aan het voetballen. Hij heeft het in Duitsland niet slecht gedaan, hij heeft het in België niet slecht gedaan en heeft heel goed gefunctioneerd als assistent van Ten Hag. Zijn broer (Dick Schreuder, red.) is ook een goede gozer. Dat komt wel goed."

Derksen is tot op heden het meest verrast door AZ dit seizoen. De Alkmaarders verlengden het contract van hoofdtrainer Pascal Jansen en beginnen als nummer vier aan de herstart van de Eredivisie. "Ik denk dat ze daar een hele verstandige directie hebben", aldus Derksen. "Die hoor of zie je niet, maar doen gewoon hun werk. AZ is een van de weinige clubs die heel goed scout in de Keuken Kampioen Divisie, waar verborgen talenten blijken te lopen. Ajax zal uiteindelijk wel kampioen worden, maar ik zou het leuk vinden als AZ de landstitel wint. Daar wordt verantwoord beleid gevoerd."