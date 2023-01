Ajax ziet interesse uit buitenland en besluit contract van talent te verlengen

Donderdag, 5 januari 2023 om 23:12 • Sam Vreeswijk

Ajax gaat het contract met Olivier Aertssen verlengen. Het Algemeen Dagblad meldt dat de Amsterdamse club daar een mondelinge overeenkomst over heeft bereikt met de achttienjarige verdediger. Het gaat daarbij om een contract voor 2,5 jaar, met de optie op nog een seizoen. Aertssen is dit seizoen een vaste kracht bij Jong Ajax en trainde afgelopen week bovendien mee met de hoofdmacht van Ajax.

Het huidige contract van Aertssen loopt aan het eind van dit seizoen af. Volgens het Algemeen Dagblad kon de in Veldhoven geboren verdediger daarnaast rekenen op serieuze interesse van een Belgische topclub. Door die combinatie en het feit dat Aertssen een stormachtige ontwikkeling doormaakt, was Ajax er veel aan gelegen om hem een verbeterd contract aan te bieden.

Aertssen maakte eind juni zijn officieuze debuut in het eerste elftal van Ajax door Lisandro Magallán te vervangen. Diezelfde Magallán is overigens ook een van de redenen waarom Aertssen afgelopen week meetrainde met de hoofdmacht van Ajax. Doordat de nummer twee van de Eredivisie afscheid van hem en Daley Blind nam, gecombineerd met de blessure van Ahmetcan Kaplan, ontstond er plek voor Aertssen om mee te trainen.

Dit seizoen speelde Aertssen mee in alle achttien Keuken Kampioen Divisie-duels, als centrale verdediger of als rechtsback. Scoren deed hij niet, wel gaf hij een assist. Jong Ajax wist dit seizoen slechts één keer de nul te houden: in het met 4-0 gewonnen duel met Heracles Almelo. Momenteel bivakkeren de Amsterdamse beloften op de twaalfde plek in de Keuken Kampioen Divisie, met 22 punten.