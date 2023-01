Blessuregolf en ketser van Kepa doen Chelsea en Ziyech de das om

Donderdag, 5 januari 2023

Chelsea is er ook met Hakim Ziyech als basisspeler niet in geslaagd om de negatieve reeks een halt toe te roepen. Thuis werd er, ondanks periodes met goed spel van the Blues, verloren van Manchester City: 0-1. De formatie van Pep Guardiola maakte het verschil in de tweede helft door een doelpunt van Riyad Mahrez en verkleint de achterstand op koploper Arsenal daarmee tot twee punten. Waar City tweede staat, blijft Chelsea de teleurstellende nummer tien.

Ziyech stond weer eens in de basis bij Chelsea. De Marokkaans international moest het een tijdje stellen met een reserverol onder Graham Potter en zijn voorganger Thomas Tuchel, maar donderdagavond mocht de voormalig Ajacied het laten zien. Bij Manchester City was Nathan Aké basisspeler. Hij vormde samen met John Stones het hart van de defensie van the Citizens. Kevin De Bruyne werd, zoals vanzelfsprekend, door Guardiola op het middenveld geposteerd en in de aanval was er een plekje gereserveerd voor topschutter Erling Haaland.

De formatie van Potter moest echter in de eerste twintig minuten alweer op de schop gegooid worden. Blessures voor Raheem Sterling en Christian Pulisic maakten dat de manager al snel twee keer moest wisselen en dat de medische staf van Chelsea de ziekenboeg nog voller zag raken dan die al was. Ziyech kreeg met Pierre-Emerick Aubameyang en de jonge Carney Chukwuemeka twee nieuwe kompanen in de aanval en dat zorgde zelfs voor een fase met Londense druk op het doel van Ederson, de keeper van City. Chukwuemeka was op slag van rust het dichtst bij een doelpunt, maar hij vond met een lage schuiver de paal.

De bezoekers hielden zich ondertussen koest en gaven Kepa Arrizabalaga, die het doel van Chelsea verdedigde, amper wat te doen in de eerste helft. De ruststand van 0-0 was dan ook niet meer dan logisch, waarna de wedstrijd in de tweede helft echt ontbrandde. Dat was te danken aan City, dat via een kopbal van Aké op de lat meteen na de pauze dicht bij de openingstreffer was en De Bruyne even later de vuisten van Kepa zag vinden. Toch slaagde Chelsea erin om de eerste storm van the Citizens te overleven en zich opnieuw in de wedstrijd vast te bijten. Met een beetje meer geluk hadden de Londenaren zelfs op voorsprong kunnen komen, maar Thiago Silva schoot uit de kluts net naast.

Die misser kwam Chelsea duur te staan. De volgende opleving van City leverde namelijk wel een doelpunt op van Mahrez, die bij de tweede paal stond op te letten en profiteerde van een inschattingsfout van Kepa. Die liet een lage voorzet vanaf links van Jack Grealish doorschieten en zag tot zijn afgrijzen dat zijn beslissing een tegendoelpunt opleverde: 0-1. Na die treffer hielden de bezoekers de controle, zonder al te veel grote kansen op een tweede goal bij elkaar te spelen. Het was wachten tot er een slotoffensief ontketend zou worden door Chelsea, maar dat had weinig meer om het lijf. De gasten uit Manchester hielden uiteindelijk eenvoudig stand.