PSV baalt van treuzelende FIFA en vreest voor keepersprobleem

Donderdag, 5 januari 2023 om 21:58 • Sam Vreeswijk

Het is nog niet bekend wie er vrijdagavond onder de lat staat bij Jong PSV, dat het dan in de Keuken Kampioen Divisie opneemt tegen NAC Breda. De ploeg uit Eindhoven versterkte zich deze week met Roy Steur, maar het Eindhovens Dagblad meldt dat hij donderdagmiddag nog niet was overgeschreven in het internationale transfersysteem. Ook voor doelmannen Niek Schiks en Kjell Peersman lijkt het duel te vroeg te komen: zij zijn nog altijd niet fit.

Woensdag maakte PSV de komst van Steur wereldkundig. De zeventienjarige sluitpost kwam over van Bayer Leverkusen en tekende een contract tot medio 2025 in Eindhoven. PSV heeft er vervolgens alles aan gedaan om Steur voor de herstart van de competitie over te schrijven in het internationale transfersysteem, maar had donderdagmiddag nog geen akkoord van de FIFA. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat Steur zijn debuut moet uitstellen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In dat geval is het de vraag wie er vrijdagavond wél onder de lat zal staan bij Jong PSV. Schiks, die dit seizoen in elf Keuken Kampioen Divisie-duels in actie kwam, kampt met een rugblessure. Hoelang hij precies uit de roulatie zal zijn is niet bekend, maar het duel met NAC komt voor hem te vroeg. Ook de achttienjarige Peersman is niet op tijd fit. Net als Schiks kampt hij met rugklachten. Hij wordt op z’n vroegst volgende week terugverwacht.

Daarom lijkt het meest voor de hand liggend dat de twintigjarige Tyrick Bodak vrijdagavond het doel mag gaan verdedigen. Net als Tijn Smolenaars, een andere doelman waar Jong PSV-trainer Adil Ramzi over kan beschikken, keepte hij nog nooit een duel in het betaald clubvoetbal. Wel stond Bodak al drie keer onder de lat bij het Curaçaos voetbalelftal: twee keer tegen Indonesië en eenmaal tegen Nieuw-Zeeland.