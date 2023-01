Duitse media gaan in op transfer Daley Blind en onthullen opmerkelijk salaris

Donderdag, 5 januari 2023 om 21:02 • Sam Vreeswijk

Verschillende Duitse media hebben meer details prijsgegeven over de aanstaande overstap van Daley Blind naar Bayern München. Donderdagochtend meldde De Telegraaf dat de 32-jarige linksback, wiens contract bij Ajax onlangs werd ontbonden, op het punt staat om te tekenen bij der Rekordmeister. Volgens Bild gaat Blind in München een ‘zeer laag basissalaris’ verdienen.

“Het eerste contact tussen het management van Blind en Bayern vond plaats tussen Kerstmis en Oud & Nieuw”, schetst de toonaangevende Duitse krant. “Blind toonde direct grote interesse en kreeg een zeer prestatiegericht contract met een zeer laag basissalaris. Bayern had eigenlijk geen uitgaven gepland voor deze positie, dus het was duidelijk dat er geen enorme financiële bedragen konden worden uitgegeven.”

De komst van Blind naar Bayern hangt samen met de blessure van Lucas Hernández. De Franse linksback scheurde op het WK zijn kruisband en is daardoor voorlopig uit de roulatie. Volgens Kicker is de transfer daarom ook logisch te noemen. “Een Nederlands international die zijn vaste plek bij Ajax kwijt is. Een club die het zonder Lucas Hernández moet stellen, iemand die centraal en als back kan spelen. Met Blind en Bayern hebben twee partijen elkaar gezocht en gevonden”, schrijft het Duitse tijdschrift onder meer.

Volgens Kicker was Bayern op zoek naar iemand die als centrale verdediger uit de voeten kan, maar ook iemand die linksback Alphonso Davies kan aflossen. “Blind is een ervaren linkspoot die niet veel risico neemt en goed in de passing is. Zijn zwakke punten zijn snelheid en koppen, maar zijn bondscoach Louis van Gaal wist dat net als voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag te verdoezelen. Schreuder kon of wilde dit niet en daarom gingen ze uit elkaar.”