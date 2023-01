Hakim Ziyech krijgt verrassende kans: ‘Waarom speelt hij niet vaker?’

Donderdag, 5 januari 2023 om 20:51 • Guy Habets • Laatste update: 20:56

Hakim Ziyech staat weer eens in de basis bij Chelsea. De Marokkaans international moest het een tijdje stellen met een reserverol onder Graham Potter en zijn voorganger Thomas Tuchel, maar donderdagavond mag de voormalig Ajacied het laten zien in de thuiswedstrijd tegen Manchester City. Chelsea heeft de punten hard nodig, want the Blues staan momenteel tiende in de Premier League.

Het gonst al een tijdje van de transfergeruchten rond Ziyech, die op een zijspoor beland leek bij Chelsea en een vertrek als enige optie zag. AC Milan werd serieus, Benfica zou een optie zijn en ook Ajax werd meermaals gelinkt aan de stilist uit Dronten, maar hij staat nog steeds onder contract op Stamford Bridge. Dat zou Ziyech nu goed uit kunnen komen, want zijn trainer heeft hem de kans gegeven om te laten zien wat hij kan. De voormalig Ajacied staat aan de aftrap van de competitiewedstrijd tegen Manchester City, waarin aansluiting met de top gevonden moet worden.

Cedric van der Gun, als analist aanwezig in de studio van Viaplay, is blij met de basisplaats voor Ziyech. "Ik vraag me sowieso af waarom hij niet meer minuten krijgt. Ik vind dat hij daar goed genoeg voor speelt. Tegen Nottingham Forest viel hij bijvoorbeeld goed in en ik denk dat hij het tijdens de minuten die hij krijgt altijd wel aardig doet. Daar heeft zijn goede WK bij Marokko ook wel bij geholpen. Ik krijg nu het idee dat hij alleen maar speelt omdat Mason Mount niet meedoet, maar voor mij mag hij altijd spelen."

Bij Manchester City staat Nathan Aké in de basis. Hij vormt samen met John Stones het hart van de defensie van the Citizens. Kevin De Bruyne is, zoals vanzelfsprekend, door manager Pep Guardiola op het middenveld geposteerd en in de aanval is er een plekje gereserveerd voor topschutter Erling Haaland. De Noor trof dit seizoen al 21 keer doel in de Premier League en laat daarmee Harry Kane, die tot dusver vijftien keer scoorde, ver achter zich. De wedstrijd tussen Chelsea en Manchester City op Stamford Bridge begint om 21.00 uur en is live te zien bij Viaplay.