Unibet: een boosted odd van 6.50 voor de openingsgoal van Rashford!

Vrijdag, 6 januari 2023 om 07:00 • Rian Rosendaal

Ook voor de grote clubs gaat de FA Cup beginnen. Manchester United begint in de derde ronde met een thuiswedstrijd tegen Everton. Het elftal van manager Erik ten Hag verkeert in een goede vorm, terwijl collega Frank Lampard zijn ploeg enorm ziet kwakkelen. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de bekerontmoeting van vrijdagavond op Old Trafford.

The Red Devils zijn uit de startblokken gevlogen na de WK-break. De vier wedstrijden tot dusver werden allemaal omgezet in winst. Hierdoor bedraagt het verschil met buurman en nummer twee Manchester City nog slechts een punt, al heeft Manchester United wel een duel meer gespeeld in de Premier League. Met name Marcus Rashford trekt zijn goede vorm van op het WK door naar zijn club. Tegenvaller is wel het uitvallen van Donny van de Beek met een op het oog zware blessure.

Voor Everton is er vrijdagavond gelegenheid om het slechte seizoen tot nu toe enigszins glans te geven. Lampard zag zijn elftal dinsdag volledig door het ijs zakken tegen Brighton & Hove Albion en volkomen verdiend met 1-4 verliezen. Everton bezet hierdoor de achttiende plaats in de Premier League en de degradatiezorgen op Goodison Park zijn dan ook volledig terecht. Een uitduel tegen het sterke Manchester United is niet ideaal, maar kan wellicht voor de ommekeer zorgen.

Ten Hag geeft Rashford wellicht rust in het bekertoernooi. Mocht de aanvaller wel starten, dan zullen veel ogen op hem gericht zijn. Na het WK scoorde de Engelsman in elk duel van Manchester United een keer. Dankzij de goede vorm van Rashford is het behalen van een Champions League-ticket een serieuze optie. Daarnaast hopen de fans op een langdurig avontuur in de FA Cup. Het treffen met Everton begint vrijdagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd.

