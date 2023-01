Feyenoord gooit transferkaarten op tafel en onderneemt ‘wanhoopspoging’

Donderdag, 5 januari 2023 om 19:46 • Guy Habets

Feyenoord gaat nog een keer all-in voor Ramiz Zerrouki. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De middenvelder van FC Twente geldt nog altijd als de 'droomkandidaat' voor Arne Slot om het middenveld van de Stadionclub te komen versterken, maar het is nog maar de vraag of het van een transfer komt. Twente wil nog altijd niet zomaar meewerken aan een vertrek van de Algerijns international.

Afgelopen zomer toonde Feyenoord ook al interesse in Zerrouki, maar wees Twente de Rotterdamse aanbiedingen keer op keer af. Dat de huidige koploper van de Eredivisie weer actie onderneemt, is vanwege de blessure van Quinten Timber niet verrassend. Toch lijkt de kans op een overstap opnieuw klein, omdat Twente weer hoog in de boom zit qua vraagprijs. De Tukkers zouden volgens het AD rekenen op een transfersom van minimaal 7,5 miljoen euro en dus kan de nieuwe poging van Feyenoord, zo schrijft de krant, gezien worden als een wanhoopspoging.

De club uit Rotterdam-Zuid vindt immers dat Zerrouki dat geld niet waard is, maar weigert ook de onderhandelingen af te breken. Het is wel 'nu of nooit' voor Feyenoord, dat de interesse in de controleur zal laten varen als er deze winter geen akkoord met Twente wordt bereikt. In dat geval komt Sivert Mannsverk weer in beeld. De twintigjarige middenvelder van Molde FK wordt al langer in de gaten gehouden door Feyenoord, net als door diverse clubs uit de Premier League. De Noor zou goedkoper zijn dan Zerrouki en geldt dus als ideale back-up.

De zeventienvoudig Algerijns international beschikt in Enschede nog over een contract tot medio 2024. FC Twente heeft bovendien de optie om zijn contract met één seizoen te verlengen. Zerrouki kwam tot nog toe tot 85 officiële duels namens FC Twente. Hierin was hij goed voor vier goals en drie assists. In augustus liet de middenvelder nog optekenen dat hij graag de overstap wil maken. "Elke speler heeft ambitie. Voor mij persoonlijk is het sportieve het belangrijkste. Feyenoord speelt in de UEFA Europa League. Onder die omstandigheden kan ik doorgroeien tot een betere speler. Ik denk dat het een win-win kan zijn voor alle partijen."