Barça richt vizier op mogelijke concurrent De Jong: ‘Een geweldige speler'

Donderdag, 5 januari 2023 om 19:29 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:17

Barcelona is bezig met het in kaart brengen van potentiële opvolgers van Sergio Busquets. De 34-jarige middenvelder beschikt bij de Catalanen over een aflopend contract en lijkt het Spotify Camp Nou komende zomer te verlaten voor een avontuur bij Inter Miami in de Major League Soccer. Barça-voorzitter Joan Laporta noemt Rúben Neves van Wolverhampton Wanderers een van de opties om Busquets op termijn te vervangen.

Alles lijkt erop te wijzen dat Busquets aan het einde van het seizoen vertrekt bij Barcelona. Ondanks dat Xavi er volgens AS nog alles aan wil doen om de middenvelder op andere gedachten te brengen, zal Barça al potentiële vervangers in kaart moeten brengen. Neves is een naam die al enkele maanden met een transfer naar het Spotify Camp Nou in verband wordt gebracht. Laporta bevestigt in een interview met SPORT dat de 25-jarige middenvelder van the Wolves een kandidaat is om Busquets op te volgen.

“Neves is een geweldige speler, maar dit maakt deel uit van privégesprekken”, aldus Laporta. “Busquets zal niet eeuwig voor Barcelona spelen en er lopen binnen de club gesprekken om een externe opvolger voor hem te vinden. Frenkie de Jong kan op Busquets' positie spelen, maar één speler is niet voldoende. Xavi zal hier uiteindelijk over beslissen." Busquets is terughoudend geweest over zijn toekomst, maar onthulde in november dat hij in februari een definitieve beslissing wil nemen.

Na de uitschakeling van Spanje in de achtste finales van het WK nam Busquets in een statement op social media al afscheid bij nationale ploeg. De middenvelder brak in 2008 onder Josep Guardiola door in het eerste elftal van Barcelona en stond sindsdien onafgebroken in de basis. Busquets was nauwelijks geblesseerd en staat op liefst 698 officiële duels voor Barcelona. Scoren deed hij zelden (18 keer), een doelpunt aangeven iets vaker (42 assists). Alleen zijn voormalig ploeggenoten Xavi (767 duels) en Messi (778 wedstrijden) droegen het azulgrana vaker.