Talent ziet niets in tijdelijk vertrek: ‘Hij wenst bij PSV te blijven'

Donderdag, 5 januari 2023 om 18:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:50

Johan Bakayoko ziet niets in een uitleenbeurt, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De negentienjarige aanvaller werd de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een tijdelijk vertrek bij PSV. Hij wil volgens het ED via ‘de weg van geleidelijkheid opklimmen bij PSV, dat nog altijd in hem gelooft'.

Bakayoko werd in mei vorig jaar bij het gala van de Keuken Kampioen Divisie verkozen tot tot grootste talent van afgelopen seizoen. De aanvaller brak dat seizoen definitief door in de beloftenploeg onder trainer Ruud van Nistelrooij. Hij was uiteindelijk goed voor zeventien doelpunten en twaalf assists. Bakayoko maakte afgelopen zomer net als Van Nistelrooij de stap naar de hoofdmacht, maar in twaalf optredens kwam hij niet verder dan drie goals.

De concurrentie bij de A-selectie is groot met spelers als Xavi Simons, Ismael Saibari, Anwar El Ghazi, Noni Madueke en Sávio, terwijl Cody Gakpo voor zijn transfer naar Liverpool altijd verzekerd was van een basisplaats. Het ED meldde eerder nog dat Bakayoko op huurbasis kon vertrekken naar NEC. Zijn zaakwaarnemer laat echter tegenover het blad weten dat Bakayoko voor zijn kans wil gaan bij PSV. “Johan wenst dat hij bij PSV blijft.”

Richard Ledezma werd net als Bakayoko gelinkt aan een tijdelijk vertrek naar NEC. Daarnaast zijn naar verluidt ook talenten als Dennis Vos, Mohammed-Amin Doudah, Jeremy Antonisse en Dante Sealy beschikbaar voor een huurtransfer. PSV maakte woensdag melding van de eerste winterse versterking. De zeventienjarige doelman Roy Steur maakt de overstap van Bayer Leverkusen naar Eindhoven en zal in eerste instantie bij het beloftenelftal aansluiten.