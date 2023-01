Ronaldo moet debuut uitstellen door administratieve blunder Al-Nassr

Donderdag, 5 januari 2023 om 16:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:59

Cristiano Ronaldo moet zijn debuut voor Al-Nassr uitstellen. De Portugese sterspeler werd deze week met veel bombarie gepresenteerd bij zijn nieuwe club. Ronaldo hoopte donderdagmiddag al in actie te komen. Door hevige regenval is het uitduel met Al-Tai echter afgelast. Bovendien moet de aanvaller nog een schorsing uitzitten uit zijn tijd bij Manchester United. Nu blijkt dat hij tevens helemaal nog niet speelgerechtigd is.

Door de komst van Ronaldo heeft Al-Nassr momenteel te veel buitenlandse spelers onder contract staan, zo heeft een woordvoerder van de club donderdag laten weten aan persbureau AFP. Hierdoor kan de 37-jarige aanvaller nog niet ingeschreven worden bij de Saudische voetbalbond. Ronaldo is de negende buitenlander in de selectie van Al-Nassr, waarmee het maximale aantal van acht buitenlandse spelers wordt overschreden. Ronaldo is pas speelgerechtigd als Al-Nassr een buitenlander verkoopt. Media in Saudi-Arabië schrijven dat de Oezbeekse vleugelaanvaller Jaloliddin Masharipov de weg voor Ronaldo vrij moet maken.

Eerder was al duidelijk dat het debuut van Ronaldo op zich liet wachten. De aanvaller moet volgens Engelse bronnen nog een schorsing uitzitten uit zijn tijd bij Manchester. Ronaldo werd door de Engelse voetbalbond gestraft nadat hij een telefoon uit de handen sloeg bij een jonge Everton-fan. Het kwam hem op twee wedstrijden schorsing te staan, die volgens de reglementen van de FIFA moet worden overgenomen door de Saudische voetbalbond. In een verklaring zegt de wereldvoetbalbond echter dat het in dit geval aan de Saudische federatie is om te bepalen of dat daadwerkelijk gebeurt.

Het eerste uitduel na de komst van Ronaldo stond eigenlijk donderdagmiddag om 16.00 uur op het programma. De wedstrijd tegen Al Tai werd echter afgelast en 24 uur uitgesteld. Vanwege hevige regenval is de elektriciteit in het stadion flink aangetast, waardoor spelen niet mogelijk was. Al-Nassr neemt het zaterdag op tegen nummer twee Al-Shabab, waarna Ronaldo mogelijk een week later alsnog kan debuteren tegen Ettifaq FC, indien de Saudische club erin slaagt om eerst een andere buitenlander te verkopen.