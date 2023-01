Chelsea doet zaken met Monaco en legt Badiashile uitzonderlijk lang vast

Donderdag, 5 januari 2023 om 15:51 • Wessel Antes • Laatste update: 15:53

Benoît Badiashile vervolgt zijn loopbaan definitief bij Chelsea, zo laat de Londense club weten via de officiële kanalen. Volgens The Athletic betalen the Blues tussen de 37 en 38 miljoen euro voor de 21-jarige centrale verdediger, die bij AS Monaco nog anderhalf jaar vastlag. De Fransman tekent op Stamford Bridge een uitzonderlijk lang contract tot medio 2030.

The Athletic wist kort voor de feestdagen al te melden dat Chelsea een linksbenige verdediger zocht en dat Badiashile tot topkandidaat was gebombardeerd. De leiding van the Blues was al sinds afgelopen zomer op zoek naar een linkspoot, mede door de blessuregevoeligheid van Ben Chilwell. Nu hebben de Londenaren beet met de boomlange Fransman. “Ik ben heel blij om hier bij Chelsea te zijn. Ik kan niet wachten om de fans te ontmoeten en te spelen in de beste competitie van de wereld”, laat de linkspoot optekenen op de clubwebsite. De komende 7,5 jaar zal Badiashile in het shirt van Chelsea te zien zijn.

Badiashile doorliep de jeugdopleiding van Monaco, waar hij in 2018 zijn debuut maakte. In totaal kwam hij 135 keer uit voor de Monegasken. De Franse bondscoach Didier Deschamps liet hem in september debuteren in de Nations League in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Oostenrijk. Drie dagen later maakte Badiashile opnieuw de negentig minuten vol in het shirt van de vice-wereldkampioen. Hij kon echter niet voorkomen dat er met 2-0 werd verloren van Denemarken. Tijdens het WK in Qatar behoorde Badiashile niet tot de selectie van Deschamps.

Het is de vierde keer in korte tijd dat Chelsea veel geld uitgeeft voor een verdediger. Afgelopen zomer werden Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana en Marc Cucurella voor een totaalbedrag van ongeveer 185 miljoen euro al naar Stamford Bridge gehaald om de defensie van Chelsea een boost te geven. Manager Graham Potter was echter nog niet helemaal tevreden en wilde met de komst van de linksbenige Badiashile de renovatie van de verdediging definitief afronden. Daardoor kan Chelsea zich nu focussen op andere posities, waarbij de komst van Benfica-middenvelder Enzo Fernández de hoogste prioriteit lijkt te hebben.