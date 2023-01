Blije Gerónimo Rulli neemt met reactie voorschot op transfer naar Ajax

Donderdag, 5 januari 2023 om 15:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:43

Gerónimo Rulli heeft op het trainingscomplex van Villarreal afscheid genomen van medespelers en fans. Daarbij heeft de dertigjarige doelman ook alvast een voorschot genomen op zijn aanstaande transfer naar Ajax. Rulli vliegt donderdag naar Amsterdam om zijn transfer naar Ajax af te ronden. Als alle formaliteiten worden doorstaan, tekent hij een meerjarig contract bij de landskampioen.

“De onderhandelingen zijn heel snel gegaan”, zo wordt Rulli geciteerd door AS. "Iedereen heeft zo goed mogelijk meegewerkt, om het op deze voorspoedige manier te laten verlopen. Het is goed voor Villarreal, mijzelf en Ajax. Ik heb heel erg veel zin om daarheen te gaan en kijk uit naar wat komen gaat. Ik kom woorden tekort om iedereen te bedanken voor wat ze voor mijn carrière en mijn familie hebben betekend. Villarreal is een club die altijd een plek in mijn hart zal hebben. Ik ben iedereen dankbaar.”

¡Rumbo a Ámsterdam! Gero Rulli se despidió de sus compañeros y los hinchas de Villarreal y ya viaja hacia la capital neerlandesa para realizarse la revisión médica y firmar el contrato como nuevo jugador de Ajax. ??? @apuntesports pic.twitter.com/2qHLujS0GN — SportsCenter (@SC_ESPN) January 5, 2023

Bij het ingaan van de WK-onderbreking werd intern bij Ajax besloten dat een nieuwe eerste doelman topprioriteit heeft. De hoofdstedelingen stelden alles in het werk om Rulli binnen te halen, zo werd een aantal weken geleden het eerst gebracht door Fabrizio Romano. Ajax tast diep in de buidel om het keepersprobleem op te lossen. De Amsterdammers gaan meer dan tien miljoen euro (inclusief bonussen) betalen voor Gerónimo Rulli, zo meldt het Argentijnse TyC Sports en wordt bevestigd door De Telegraaf. Marca schrijft zelfs dat het gaat om een bedrag van vijftien miljoen euro. Het is niet bekend of dit inclusief bonussen is.

Nu al is duidelijk dat Rulli met grote afstand de duurste keeper wordt die ooit door een Eredivisie-club is aangetrokken. De dertigjarige goalie zal die titel overnemen van Joël Drommel, die in de zomer van 2021 voor 3,5 miljoen euro van FC Twente naar PSV werd gehaald. Daarachter komen Jasper Cillessen (in 2011 voor 3,25 miljoen euro van NEC naar Ajax), Bogdan Lobont (in 1999 voor 3 miljoen euro van Rapid Boekarest naar Ajax) en Boy Waterman (in 2007 voor 3 miljoen euro van Heerenveen naar AZ).