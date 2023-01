Streuer komt met reactie na hernieuwde interesse Feyenoord in Zerrouki

Donderdag, 5 januari 2023 om 13:07 • Wessel Antes • Laatste update: 14:11

Feyenoord heeft zich daadwerkelijk opnieuw gemeld voor Ramiz Zerrouki bij FC Twente, zo bevestigt technisch directeur Jan Streuer tegenover het Algemeen Dagblad. De Rotterdammers zouden de 24-jarige middenvelder, op voorspraak van trainer Arne Slot, het liefst zo snel mogelijk naar De Kuip halen. Volgens Streuer begeeft Twente zich echter nog altijd in een situatie dat het spelers niet hoeft te verkopen.

Streuer lijkt het oneens te zijn met de timing van de Rotterdammers, die vlak voor de competitiestart een nieuw charmeoffensief inzetten richting Zerrouki. “Het is vervelend dat we hier vlak voor het begin van de tweede seizoenshelft mee worden geconfronteerd. Wij willen optimaal presteren. Dit geeft altijd onrust.” Afgelopen zomer maakte de zeventienvoudig international van Algerije er geen geheim van dat hij de overstap graag zou maken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Algemeen directeur Dennis te Kloese en Slot willen zo snel mogelijk een middenvelder aantrekken bij Feyenoord. Door de blessure van Quinten Timber is versterking van de middenlinie alleen maar noodzakelijker geworden. 1908.nl kwam woensdag met de primeur dat Feyenoord opnieuw interesse heeft in Zerrouki. Het is echter maar de vraag of FC Twente bereid is om zijn middenvelder deze winter wél te verkopen.

In Enschede beschikt Zerrouki over een contract tot medio 2024, met een cluboptie voor nog een jaar. Afgelopen zomer werd er vastgehouden aan een vraagprijs van acht miljoen euro, terwijl de controleur volgens Transfermarkt.com zo’n zeven miljoen euro waard is. Zerrouki kwam sinds zijn debuut in 2019 in 85 officiële wedstrijden in actie voor de Tukkers. Daarin was hij goed voor vier doelpunten en drie assists.