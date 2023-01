‘Miskoop van Overmars na slechts negen optredens bij Ajax naar LaLiga’

Donderdag, 5 januari 2023 om 10:57 • Wessel Antes • Laatste update: 11:11

Lisandro Magallán gaat Ajax deze winter via de achterdeur verlaten, weet het Spaanse AS. De 29-jarige Argentijn is dicht bij een overgang naar Elche CF, dat vecht tegen degradatie in LaLiga. Het contract van Magallán loopt komende zomer af in Amsterdam, waardoor Ajax middels een winters vertrek van de mandekker nog wat kosten kan besparen.

Magallán meldt zich in de komende dagen in Elche, waar hij een medische keuring zal ondergaan. Vervolgens maakt hij het seizoen af bij de nummer twintig van LaLiga. Het is nog niet bekend of het om een definitieve transfer of huurovereenkomst gaat. Elche staat overigens vrij kansloos op de laatste plek, met acht punten achterstand op Cádiz en Sevilla. Op Celta de Vigo, dat net boven de degradatiestreep staat, heeft Elche maar liefst negen punten achterstand.

Voor Ajax zou een definitief vertrek van Magallán het einde betekenen van een uiterst pijnlijk dienstverband. De rechtsbenige verdediger werd in de winter van 2019 voor maar liefst negen miljoen euro overgenomen van Boca Juniors en tekende destijds een zeer lucratief contract. Uiteindelijk kwam Magallán slechts 192 officiële speelminuten in actie voor Ajax, verdeeld over negen optredens. Omgerekend kostte de transfersom van de Argentijn de club zo’n 46.000 euro per gespeelde minuut. Tussendoor speelde hij op huurbasis voor Deportivo Alavés, RSC Anderlecht en Crotone.

Het pijnlijkste optreden van Magallán was onder Erik ten Hag in De Kuip, toen Ajax met 6-2 onderuit ging tegen aartsrivaal Feyenoord. De achterhoedespeler werd na een uur gewisseld nadat hij volledig werd weggespeeld door de 36-jarige Robin van Persie, die tweemaal wist te scoren. Ook viel hij één minuut in tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-3), toen Ajax een finaleplaats in de allerlaatste seconde uit handen gaf en Lucas Moura zijn derde van de avond wist te maken.

Onder Alfred Schreuder kwam Magallán dit seizoen tweemaal in actie, in de uitwedstrijden bij Fortuna Sittard (2-3 winst) en FC Utrecht (0-2 winst). Nu lijkt de miskoop van Marc Overmars, na een zeer ongelukkig huwelijk, definitief de deur achter zich dicht te trekken in de Johan Cruijff ArenA. Ajax lijkt aan dat vertrek weinig tot niets over te houden.