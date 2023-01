Al-Nassr moet 28.000 fans noodgedwongen teleurstellen: geen Ronaldo

Donderdag, 5 januari 2023 om 10:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:55

Cristiano Ronaldo komt donderdagmiddag waarschijnlijk nog niet in actie voor zijn nieuwe club Al-Nassr. De Portugese sterspeler moet nog een schorsing uitzitten uit zijn tijd bij Manchester United. Ronaldo werd door de Engelse voetbalbond gestraft nadat hij een telefoon uit de handen sloeg bij een jonge Everton-fan. Het kwam de aanvaller op twee wedstrijden schorsing te staan, die volgens de reglementen van de FIFA moet worden overgenomen door de Saoedische voetbalbond.

Ronaldo werd deze week met veel bombarie gepresenteerd bij zijn nieuwe club. Alle beschikbare kaarten in het stadion van Al-Nassr waren uitverkocht. Ook het eerstvolgende thuisduel, donderdagmiddag om 16.00 uur tegen Al Taee, kan rekenen op een uitverkocht huis. Fans hoopten daarbij een eerste glimp op te vangen van Ronaldo in het tenue van hun club, maar de spits moet zijn debuut noodgedwongen uitstellen. Engelse bronnen weten te melden dat de wereldster de twee wedstrijden schorsing uit zijn tijd bij United eerst moet uitzitten.

Op 9 april vorig jaar sloeg Ronaldo uit frustratie de telefoon uit de hand bij een jonge Everton-fan. United had op dat moment de uitwedstrijd op Goodison Park net verloren, waarop de Portugees zijn emoties niet de baas was. Ronaldo bood later via sociale media wel zijn excuses aan, maar kon niet voorkomen dat de Engelse bond hem strafte. De onafhankelijke tuchtcommissie sprak van een 'opzettelijke en krachtige klap' en noemde het 'een nukkige daad'.

Ronaldo vertelde tijdens de hoorzitting via een digitale verbinding dat de sfeer op Goodison Park 'uiterst vijandig' was. De 196-voudig Portugees international gaf te kennen dat hij in de wedstrijd geblesseerd raakte door een zware tackle, maar desondanks op het veld bleef staan. Bij zijn gang naar de kleedkamers raakte hij dusdanig gefrustreerd dat hij de telefoon uit de hand van een Everton-supporter sloeg. Volgens Ronaldo was het geen actie met voorbedachte rade en had hij niet de intentie om iemand pijn te doen.