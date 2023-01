Overmars kan blufpoker spelen met Antwerp na interesse in sleutelfiguur

Donderdag, 5 januari 2023 om 10:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:11

AS Monaco is bij de zoektocht naar een vervanger voor Benoît Badiashile uitgekomen bij Willian Pacho, schrijft Het Nieuwsblad. De centrumverdediger moet worden overgenomen van het Royal Antwerp FC van Marc Overmars en Mark van Bommel, waar hij nog een contract heeft tot medio 2026. De voormalig technische man van Ajax zal dan ook hoog in de boom zitten wat betreft de transfersom.

Alles lijkt erop te wijzen dat Monaco op korte termijn afscheid moet nemen van Badiashile. De Fransman maakt dit seizoen een sterke indruk in de Ligue 1 en staat voor een toptransfer naar Chelsea. De transfer moet in de komende dagen zijn beslag krijgen, wat Monaco ertoe heeft aangezet om de markt te verkennen op zoek naar een vervanger. De zoektocht van les Rouges et Blancs lijkt zich in eerste instantie op België te focussen, waar een aantal kandidaten zijn geïdentificeerd.

De belangrijkste kanshebber lijkt Pacho te zijn. De mandekker, die ook in de belangstelling staat van Rangers FC, ontwikkelt zich stormachtig. Het Nieuwsblad, dat zich baseert op Ecuadoriaanse bronnen, weet dat scouts al meermaals hebben gekeken naar de verrichtingen van de verdediger van Antwerp. Het is niet bekend of Overmars bereid is om te praten over een vroegtijdig vertrek van een van zijn sterkhouders. Mocht dat wel het geval zijn, dan kan de voormalig Ajacied de hoofdprijs vragen. Pacho heeft nog een contract van 3,5 jaar.

Pacho genoot zijn jeugdopleiding in zijn geboorteland bij Independiente del Valle. Vorig jaar januari tekende hij een vijfjarig contract bij Antwerp, nadat eerder ook VfL Wolfsburg en Borussia Mönchengladbach in de markt waren voor de centrumverdediger. Pacho kwam tot dusver 27 keer in actie in alle competities namens the Great Old. Daarin wist hij niet te scoren, maar leverde hij wel een assist af. In Qatar maakte hij onderdeel uit van de WK-selectie van Ecuador, maar bleef hij in alle groepsduels op de bank.