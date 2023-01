Marca meldt heel ander bedrag en laat transfersom Rulli nóg hoger uitvallen

Donderdag, 5 januari 2023 om 09:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:45

De transfersom van Gerónimo Rulli lijkt hoger uit te vallen dan in eerste instantie werd gemeld. Waar eerder werd gesproken over een transfersom van tien miljoen euro (inclusief bonussen), meldt Marca dat het gaat om een bedrag van vijftien miljoen euro. Het is niet bekend of dit inclusief bonussen is. Rulli vliegt donderdag naar Ajax om zijn transfer af te ronden. Als alle formaliteiten worden doorstaan, tekent hij een meerjarig contract bij de landskampioen.

Nadat begin deze week een eerste bod van Ajax naar de prullenbak werd verwezen, bereikten de Amsterdammers woensdag alsnog een akkoord. Het Argentijnse TyC Sports wist te melden dat het om een bedrag van tien miljoen euro inclusief bonussen ging, maar volgens Marca valt de transfersom veel hoger uit. Van de vijftien miljoen euro waarover het Spaanse dagblad rept gaat een deel naar zaakwaarnemers en andere partijen die bij de deal betrokken zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rulli zou met tien miljoen euro al de duurste doelman ooit worden in de Eredivisie. De dertigjarige Argentijn neemt de titel hoe dan ook over van Joël Drommel, die in de zomer van 2021 voor 3,5 miljoen euro van FC Twente naar PSV werd gehaald. Daarachter komen Jasper Cillessen (in 2011 voor 3,25 miljoen euro van NEC naar Ajax), Bogdan Lobont (in 1999 voor 3 miljoen euro van Rapid Boekarest naar Ajax) en Boy Waterman (in 2007 voor 3 miljoen euro van Heerenveen naar AZ).

Bij Villarreal hebben ze er nooit een geheim van gemaakt dat de winterwindow gebruikt moet worden om gaten in de financiële huishouding te dichten. El Submarino Amarillo was vorig jaar nog actief in de Champions League, maar moet dit seizoen genoegen nemen met de Conference League en liep daardoor vele miljoenen mis. Marca houdt rekening met meerdere uitgaande transfers indien er interessante biedingen komen. Waarschijnlijk neemt de veertigjarige Pepe Reina de plek van Rulli over onder de lat.

Jay Gorter

De komst van Rulli betekent slecht nieuws voor Jay Gorter. De reservedoelman heeft door de komst van een nieuwe concurrent geen uitzicht meer op speeltijd en staat volgens Voetbal International op de nominatie om verhuurd te worden. Het is niet bekend of zich al clubs hebben gemeld bij de entourage van de sluitpost. Gorter moet met Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg twee routiniers voor zich dulden. Hij heeft nog een contract tot medio 2025 bij Ajax.