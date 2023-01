‘Meer slecht nieuws voor Van de Beek: roemloos vertrek bij Man Utd dreigt’

Donderdag, 5 januari 2023 om 09:00 • Wessel Antes • Laatste update: 11:16

Manchester United staat er komende zomer voor open om Donny van de Beek van de hand te doen, zo zegt Laurie Whitwell in The King of Manchester-podcast. De journaliste volgt de Engelse grootmacht op de voet namens The Athletic en denkt dat het goed mogelijk is dat de 25-jarige middenvelder nog maar weinig in actie gaat komen op Old Trafford, waar hij nog tot medio 2025 vastligt.

Whitwell heeft het te doen met Van de Beek, die van manager Erik ten Hag afgelopen dinsdag de kans kreeg om zich als basisspeler te laten zien tegen Bournemouth. “Hij heeft het inderdaad moeilijk, maar tegen Bournemouth vond ik dat hij het heel aardig deed”, aldus de United-watcher. Van de Beek raakte na 42 minuten ogenschijnlijk zwaar geblesseerd tijdens een ongelukkige botsing met Marcos Senesi en moest zich laten vervangen. The Mancunians wonnen het Premier League-duel uiteindelijk met 3-0.

Volgens Whitwell is het niet te onderschatten hoe moordend de concurrentie bij United is. “Met Bruno Fernandes is er op dit moment één concurrent die te groot is. Op de manier waarop Ten Hag nu speelt, wil hij op elke positie soortgelijke spelers. Spelers zoals Fernandes kunnen de bal één keer raken.” Of Van de Beek daartoe in staat is betwijfelt Ten Hag nog altijd, waardoor de clubleiding mikt op een zomerse verkoop. “Als United deze zomer een goede transfersom kan krijgen voor Van de Beek, zullen ze dat doen”, aldus Whitwell.

Het is nog niet bekend hoelang Van de Beek uit de roulatie gaat zijn, maar Whitwell verwacht niet dat de club meewerkt aan een winters vertrek. “Ten Hag wil hem er graag bijhouden als optie. Hij moet een reeks wedstrijden spelen.” Onder Ten Hag staat de middenvelder op 294 speelminuten voor United, verdeeld over tien optredens. In totaal kwam Van de Beek in zestig duels in actie voor de club. Daarin was de voormalig Ajacied goed voor twee doelpunten en hetzelfde aantal assists. Door zijn blessure dreigt nu een roemloos vertrek door de achterdeur.