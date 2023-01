Sensationeel: Daley Blind maakt verrassende overstap naar Bayern München

Donderdag, 5 januari 2023 om 07:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:04

Daley Blind is op weg naar Bayern München, schrijft De Telegraaf. De verdediger annex middenvelder, die kort voor de jaarwisseling zijn contract bij Ajax ontbonden zag worden, vliegt donderdag naar der Rekordmeister om de laatste details te bespreken. Volgens goed ingevoerde bronnen tekent Blind tot het einde van het seizoen met een optie op een extra jaar. Alleen de medische keuring kan nog roet in het eten gooien voor de 99-voudig Oranje-international.

De interesse van Bayern is opvallend te noemen, daar het Royal Antwerp FC van Marc Overmars en Mark van Bommel lange tijd de beste papieren leek te hebben. Ook Real Sociedad hengelde naar de diensten van Blind. Bij Bayern willen ze echter haast maken met de komst van de Nederlander. Als alle formaliteiten zijn afgerond, moet Blind nog vrijdag in het vliegtuig stappen voor een trainingskamp. Zaakwaarnemer Kees Vos, die eerder een belangrijke rol speelde bij de transfer van Cody Gakpo naar Liverpool, wordt door De Telegraaf genoemd als belangrijke schakel bij de opvallende move.

Vos zocht contact met sportief directeur Hasan Salihamidzic nadat tijdens het WK met Lucas Hernández een belangrijke schakel was uitgevallen aan de linkerkant bij Bayern. De Fransman raakte in de openingswedstrijd tegen Australië zwaar geblesseerd aan zijn knie en ligt nog maanden in de lappenmand. Salihamidzic en technisch directeur Marco Neppe verkenden daarop de markt en kwamen via Vos bij Blind uit. Tussen kerst en oud en nieuw kwam de zaak in een stroomversnelling terecht, waarna in de nacht van woensdag op donderdag een doorbraak werd geforceerd.

Blind is donderdagochtend rond 7.00 uur in het vliegtuig naar München gestapt om daar de laatste details af te ronden. Donderdagmiddag staat de medische keuring op de planning, waarna Blind een contract tekent voor een halfjaar met de optie op een extra seizoen. Het wordt voor de Oranje-International zijn vierde club in zijn loopbaan. Blind begon zijn carrière bij Ajax, werd in 2010 verhuurd aan FC Groningen en maakte in 2014 de overstap naar Manchester United. In 2018 keerde hij terug bij de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Na onenigheid met hoofdtrainer Alfred Schreuder was er voor Blind geen heil meer bij Ajax.

Vorige week dinsdag liet Ajax in een officieel persbericht weten dat de arbeidsovereenkomst van Blind met wederzijdse goedkeuring is ontbonden. De verbintenis liep daardoor op 31 december 2022 af, terwijl de routinier eigenlijk nog vast lag tot 30 juni 2023. De Amsterdamse club laat Blind transfervrij vertrekken vanwege zijn bewezen diensten. De 99-voudig international van Oranje speelde in totaal 333 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor dertien treffers en 21 assists. Tijdens het WK in Qatar was hij in alle wedstrijden basisspeler. Tegen de Verenigde Staten nam hij zijn derde interlandgoal voor zijn rekening. Veertien keer was hij aangever.