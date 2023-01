Fenerbahçe benadert Nederlander die zichzelf over vijf jaar in Oranje ziet

Donderdag, 5 januari 2023 om 06:59 • Laatste update: 07:25

Fenerbahçe gaat een poging wagen om Jayden Oosterwolde los te weken bij Parma, verzekert Fabrizio Romano. De 21-jarige linkervleugelverdediger, die vorig jaar de overstap maakte van FC Twente, heeft een eerste aanbod in beraad. Oosterwolde wordt door Fenerbahçe gezien als belangrijk target aan de linkerkant. Zijn contract bij Parma loopt nog tot de zomer van 2026, waardoor de Turkse topclub met een behoorlijke transfersom over de brug moet komen.

Italiaanse media meldden onlangs al belangstelling van meerdere Serie A-clubs, het Engelse Southampton en het Duitse Augsburg. In gesprek met Voetbalzone wilde Oosterwolde zelf onlangs niet ingaan op specifieke namen. “Er is veel interesse, laten we het daarbij houden", aldus de linksback. "Ik ga kijken wat de komende transferperiode gaat brengen. Voor nu focus ik me nog op Parma, maar als de juiste club komt gaan we daar zeker naar kijken."

Volgens Romano is de interesse van Fenerbahçe concreet, maar is het nog te vroeg om over een akkoord te spreken. Oosterwolde doorliep de gezamenlijke jeugdopleiding van FC Twente en Heracles Almelo. De verdediger kreeg vervolgens aanbiedingen van beide clubs en koos voor FC Twent. Hij maakte in september 2020 zijn debuut in de Grolsch Veste. Vorig jaar werd hij door Twente verhuurd aan Parma. De Italiaanse club bedong tevens een optie tot koop, die een halfjaar later werd gelicht.

Door een dubbele nationaliteit heeft Oosterwolde de mogelijkheid om voor zowel Oranje als Suriname uit te komen. In zijn hoofd heeft de ambitieuze verdediger die keuze al gemaakt. "Ik voel me gewoon een Nederlander, dus een eindtoernooi spelen met Oranje blijft een droom. Ik ben vaak benaderd door Suriname en Indonesië, maar dat is wellicht iets voor later. Waar ik over vijf jaar sta? Dan wil ik in de Premier League en het Nederlands elftal spelen. Als kind keek ik altijd naar het Engelse voetbal, het is gewoon de beste competitie van de wereld."

Oosterwolde maakte op 15 oktober van dit jaar zijn eerste doelpunt op de Italiaanse velden in de thuiswedstrijd tegen Reggina (2-0 winst) en is dit seizoen uitgegroeid tot een belangrijke pion in het elftal van trainer Fabio Pecchia. Na ruim een jaar staat de teller op 23 wedstrijden in alle competities, waarin hij dus één keer wist te scoren. Parma staat momenteel op de zesde plek in de Serie B. De twee bovenste ploegen promoveren direct, terwijl de nummers drie tot en met acht het tegen elkaar opnemen in de play-offs voor promotie naar de Serie A.