Barcelona zet zich driemaal voor schut en moet verlenging in tegen semi-profs

Woensdag, 4 januari 2023 om 23:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:34

Barcelona heeft woensdagavond moeten overwerken in de Copa del Rey. De ploeg van Xavi baarde opzien door op bezoek bij CF Intercity, een derdeklasser, tot driemaal toe een opgebouwde voorsprong weg te geven: 3-3. Doelpunten van Barça-spelers Ronald Araújo, Ousmane Dembélé en Raphinha werden gecompenseerd door een indrukwekkende hattrick van Oriol Soldevila, die saillant genoeg in de jeugd weggestuurd werd bij Barcelona. In de verlenging maakte Ansu Fati de bevrijdende 3-4, waardoor Barça zich alsnog bij de laatste zestien voegt.

Het Spaanse bekertoernooi is belangrijk voor Xavi, zo bleek uit zijn opstelling. De coach gaf weliswaar rust aan tal van sterren, maar liet op papier ook een sterk geraamte staan. Memphis Depay stond voor het eerst sinds september in de basis bij Barcelona en werd op de flanken ondersteund door Ousmane Dembélé en Ferran Torres. Pablo Torre kreeg de kans op het middenveld, maar werd direct na de verrassende 1-1 gewisseld voor Gavi. Frenkie de Jong bleef op de bank.

Dit geloof je niet ?? Intercity komt voor de derde keer terug van een achterstand! Solde maakt een hattrick tegen FC Barcelona: 3-3 ??#ZiggoSport #CopadelRey #FCBarcelona pic.twitter.com/BfJTcMAXhg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 4, 2023

Barcelona ging voortvarend van start en kwam in de vierde minuut aan de leiding. Araújo zette een zweefduik in om een hoekschop van Torre fraai binnen te kunnen koppen: 0-1. Barcelona imponeerde daarna niet en had een sliding op de doellijn nodig van de eerdere doelpuntenmaker om een tegentreffer van Intercity te voorkomen. Memphis probeerde het namens Barça met een lage vrije trap, die via een blok van de muur op de bovenkant van de lat eindigde.

De gelijkmaker kwam na een uur spelen van Soldevila, die kon intikken na een handige koppass van Vadik Murria: 1-1. Barcelona had zes minuten nodig om die schade te herstellen: Dembélé werd gelanceerd door Gavi en fopte doelman Gaizka Campos met een puntgave lob: 1-2. Barça gaf die voorsprong even zo snel weer weg door een doelpunt van opnieuw Soldevila. Jordi Alba arriveerde te laat om te voorkomen dat de rechtervleugelspeler een voorzet kon inkoppen: 2-2. Alba zette dat drie minuten later recht met een lage voorzet, die ingetikt werd door Raphinha: 2-3. Barça hoopte dat de buit daarmee binnen was, maar kwam bedrogen uit. Soldevila werd vrij voor doelman Iñaki Peña gezet en schoot beheerst zijn derde van de avond binnen: 3-3.

In de verlenging zette Barcelona vol aan om een vierde treffer te produceren. De grote druk die de Catalanen ontwikkelden werd Intercity in de 104de minuut te veel. Invaller Ansu Fati schoot een lage voorzet van Raphinha via een half blok van zijn tegenstander binnen: 3-4. Alejandro Balde werd in de tweede helft van de verlenging vogelvrij gezet door diezelfde Raphinha. De ingevallen linksback nam de steekbal echter slecht aan en kon niet afwerken.