Kane maakt wederom grote indruk en blijft als enige in spoor van Haaland

Woensdag, 4 januari 2023 om 22:53 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:57

Tottenham Hotspur heeft zich woensdagavond herpakt in de Premier League. De ploeg van Antonio Conte was in Londen een maatje te groot voor Crystal Palace, dat wel uitstekend aan de wedstrijd begon: 0-4. The Spurs staan nu op twee punten achterstand van nummer vier Manchester United, al heeft de ploeg van Erik ten Hag wel één wedstrijd minder gespeeld. Palace zakt door de nederlaag af naar plek twaalf. Harry Kane was met twee doelpunten de grote man bij de uitploeg en staat nu nog zes goals achter topscorer Erling Braut Haaland.

Conte was – op z’n zachtst gezegd – niet tevreden na het verloren thuisduel met Aston Villa (0-2) van nieuwjaarsdag, maar liet dat niet per se blijken in zijn opstelling van woensdagavond. De manager voerde namelijk slechts twee wissels door: Oliver Skipp verving de geschorste Yves Bissouma, terwijl Eric Dier de positie naast Cristian Romero overnam van Ben Davies.

Beide ploegen hadden een aantal mogelijkheden in het eerste bedrijf, maar het was Palace dat de grootste kansen kreeg. Wilfried Zaha zocht de combinatie met Eberechi Eze, waarna eerstgenoemde voor gaf op Jordan Ayew. De Ghanees nam vervolgens het doel van Hugo Lloris onder vuur, maar de Fransman bracht met een knappe reflex redding. Joachim Andersen, die in Nederland een verleden heeft bij FC Twente, probeerde het even later met een afstandsschot met zijn linkerbeen. De Deen zag zijn poging maar enkele centimeters langs de verkeerde kant van de paal vliegen. Tien minuten voor rust moest Dier in actie komen om een schot van Michael Olise te blokken, wat hem lukte.

Twee minuten na de onderbreking kwam Tottenham op voorsprong. Na een aanval via Pierre-Emile Höjbjerg, Heung-min Son, Bryan Gil en Ivan Perisic was het laatstgenoemde die de assist gaf op Kane. De buitenspeler zag de Engelsman bij de tweede paal vrij staan en legde de bal met een afgemeten voorzet op diens hoofd: 0-1. Vijf minuten later was Kane opnieuw trefzeker. De spits pikte een afvallende bal op en schoot na een combinatie met Gil hard en laag in de verre hoek raak: 0-2. Matt Doherty tekende twintig minuten voor tijd voor de 0-3. Son zette vijf minuten later de eindstand op het bord: 0-4.

Leeds United - West Ham United 2-2

De 62 duizend toeschouwers op Elland Road kregen woensdagavond een spektakelstuk voorgeschoteld, waarin beide ploegen drie punten hadden kunnen pakken. Voormalig Feyenoord-doelwit Wilfried Gnonto maakte zijn eerste Premier League-doelpunt voor Leeds op aangeven van Crysencio Summerville, die de spits vrijzette in het strafschopgebied. Gnonto schoot met links vernietigend binnen: 1-0.

Lucas Paquetá antwoordde op slag van rust vanaf de penaltystip, nadat Pascal Struijk een overtreding maakte op Jarrod Bowen. Gianluca Scamacca profiteerde vervolgens van een fout van Brendon Aaronson om de bezoekers vroeg in de tweede helft op voorsprong te zetten: 1-2. Rodrigo Moreno bracht Leeds weer terug met een schot van zestien meter: 2-2. Rodrigo miste twee grote kansen om de wedstrijd te beslissen voor de gastheren, terwijl Michail Antonio in blessuretijd aan de overzijde net tekort kwam om een voorzet in te tikken.