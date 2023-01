Inter imponeert in topper en bezorgt Napoli eerste competitieverlies van seizoen

Woensdag, 4 januari 2023 om 22:36 • Noel Korteweg

Napoli is woensdagavond tegen de eerste competitienederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van Luciano Spalletti ging op bezoek bij Internazionale met 1-0 onderuit. Daarmee komt er een einde aan vijftien competitiewedstrijden op rij zonder verliespartij voor Napoli. Edin Dzeko was met een knappe kopbal de enige doelpuntenmaker van de wedstrijd. De voorsprong op nummer twee AC Milan bedraagt nu vijf punten voor Napoli, terwijl Inter dankzij de overwinning stijgt naar de vierde plaats.

Simone Inzaghi wijzigde zijn elftal op drie plekken vergeleken met de laatste competitiewedstrijd van Inter. Zo begonnen Romelu Lukaku, Francesco Acerbi en Matteo Darmian aan de aftrap. Stefan de Vrij en Denzel Dumfries zaten op de bank. Spalletti voerde aan de kant van Napoli evenveel wijzigingen door. Amir Rrahmani, Matteo Politano en Khvicha Kvaratskhelia keerden namelijk terug in de basis. Laatstgenoemde stond lange tijd aan de kant wegens een blessure, maar is inmiddels dus weer fit.

??????????????! Wat een kopbal van Dzeko ??

Op aangeven van Dimarco knikt de spits heerlijk raak ??#ZiggoSport #SerieA #INTNAP pic.twitter.com/icxReXElb5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 4, 2023

Het eerste half uur van de wedstrijd was volledig voor Inter, dat drie grote kansen kreeg op de openingstreffer. Lukaku stuitte na nog geen twee minuten op Napoli-doelman Alex Meret, terwijl Federico Dimarco zestig seconden later een goede voorzet van de Belgische spits van dichtbij volledig om zeep hielp. De beste mogelijkheid kwam op naam van Darmian. Opnieuw was het Lukaku met de voorzet, dit keer op Dzeko. De Bosniër legde de bal af op Darmian, maar de verdediger werkte over. Daardoor liep de beste mogelijkheid van het eerste bedrijf op niets uit. Lukaku kreeg kort voor rust wederom een grote kans. Nicolò Barella gaf de bal mee op de spits, maar ook Lukaku schoot over.

Tien minuten na de start van de tweede helft kwam Inter verdiend op voorsprong. Dimarco legde de bal met een afgemeten voorzet panklaar op het hoofd van Dzeko, die binnenkopte: 1-0. Napoli kwam na die tegentreffer beter in de wedstrijd. De ploeg van Spalletti voerde het tempo op en begon hoger druk te zetten. Dat had tot gevolg dat Kvaratskhelia wat kansjes kreeg, maar de buitenspeler wist André Onana niet te passeren. Spalletti stuurde in de laatste minuten van de wedstrijd alles en iedereen naar voren, maar er werd niet meer gescoord. Inter neemt het aanstaande zaterdag in een uitwedstrijd op tegen AC Monza, terwijl Napoli zondagavond op bezoek gaat bij Sampdoria.