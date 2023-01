Piqué gaat slechts 200 km verderop voor razendsnelle rentree als voetballer

Woensdag, 4 januari 2023 om 22:11 • Jeroen van Poppel

Gerard Piqué wil slechts twee maanden na zijn afscheid bij Barcelona terugkeren als profvoetballer, zo meldt sportkrant Relovo. De 35-jarige Catalaan wil 200 kilometer verderop zijn rentree maken als speler van FC Andorra, de club uit LaLiga2 waarvan hij al eigenaar en voorzitter is. Of dat ook gaat lukken is de vraag, want strenge Spaanse regelgeving bemoeilijkt de kwestie voor Piqué.

Op 3 november van vorig jaar kondigde Piqué onverwachts zijn afscheid aan. Via Twitter meldde de 35-jarige centrumverdediger in een emotionele afscheidsvideo dat hij die zaterdag zijn laatste wedstrijd in het Spotify Camp Nou, tegen Almería (2-0 winst), zou spelen. Piqué gaf aan moeite te hebben met zijn reserverol onder trainer Xavi. "Dit is het moment om de reis tot een einde te brengen. Ik heb altijd gezegd dat er voor mij geen andere club zou zijn dan Barcelona, en zo gebeurt het. Nu word ik een gewone supporter."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Drie dagen na zijn laatste optreden voor Barcelona zat Piqué nog wel op de bank bij de wedstrijd tegen Osasuna (1-2 winst). De 102-voudig Spaans international ging in de rust van dat duel tekeer tegen scheidsrechter Gil Manzano, die een rode kaart uitdeelde. De Spaanse bond schorste Piqué voor liefst vier wedstrijden. Niemand leek ervan uit te gaan dat de mandekker die duels ooit zou uitzitten, maar zijn nieuwe plan om terug te keren zou daar verandering in kunnen brengen.

Een groter obstakel dan de schorsing die Piqué nog heeft staan, zijn de Spaanse regels. Een voorzitter van een club kan in theorie worden ingezet als veldspeler, maar het wordt voor Piqué gecompliceerd. De eerste restrictie is het salaris van de Catalaan, die bij Barcelona meer dan 20 miljoen euro per jaar opstreek. Piqué wil dolgraag voor het minimumsalaris in LaLiga2 debuteren in het shirt van FC Andorra, maar de Spaanse competitie staat dat niet toe. De regels schrijven voor dat spelers een representatief salaris moeten krijgen. Een commissie bestaande uit drie personen van LaLiga zal daardoor beslissen welk salaris Piqué waard is.

Het tweede obstakel wordt gevormd door het salarisplafond dat elke Spaanse club opgelegd krijgt. Andorra werkt met een plafond van 6,529 miljoen euro. Het is onwaarschijnlijk dat de waarde van Piqué op minder dan twee miljoen euro per jaar wordt ingeschat door de commissie van LaLiga, weet Relovo. Andorra heeft niet zijn volledige salary cap uitgegeven, maar heeft veel te weinig ruimte om een dergelijk salaris toe te voegen. Andorra zou het salarisplafond per direct kunnen verhogen door het binnenhalen van een nieuwe sponsordeal, een troefkaart die mogelijk nog ingezet gaat worden.