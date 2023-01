Lahoz houdt weer huis en komt na 18 minuten met opmerkelijke rode kaart

Woensdag, 4 januari 2023 om 21:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:14

Antonio Mateu Lahoz gaat door waar hij gebleven was. De Spaanse scheidsrechter, die in zijn laatste twee duels hiervoor met 31 kaarten had gestrooid, deelde woensdag tijdens de Copa del Rey-wedstrijd tussen Linares en Sevilla (0-5) al na achttien minuten rood uit. Die kaart was voor Jorge Sampaoli, de trainer van Sevilla.

Sampaoli kon zich vanaf het begin van het bekerduel niet vinden in de beslissingen van Lahoz. In de achttiende minuut haalde de Argentijnse coach opzichtig verhaal bij de arbiter, die aanvankelijk een gele kaart toonde. Sampaoli bleef doorgaan met het maken van aanmerkingen en Lahoz schroomde niet om meteen een directe rode kaart tevoorschijn te halen. Het waren overigens meteen de enige kaarten van Lahoz in de hele wedstrijd, anders dan onlangs bij Nederland - Argentinië (2-2, 3-4 n.s.) op het WK en Barcelona - Espanyol (1-1) in LaLiga.

Mateu Lahoz has produced 31 cards in his last two games and has now sent off Sevilla manager Jorge Sampaoli 15 minutes into their Copa del Rey match ??pic.twitter.com/JVpuzYkLS0 — SPORTbible (@sportbible) January 4, 2023

Sevilla ondervond weinig last van het gemis van zijn hoofdcoach en speelde zich simpel naar een ruime overwinning tegen streekgenoot Linares, die uitkomt op het derde niveau. Youssef En-Nesyri zette zijn naam voor het eerst sinds zijn succesvolle run op het WK ook bij Sevilla op het scorebord. De Marokkaanse spits kopte eerst een voorzet van Marcos Acuna binnen en stond daarna aan het einde van een succesvolle counter: 0-2 bij rust.

Linares-verdediger Luciano Squadrone hielp Sevilla na bijna een uur spelen een handje door een voorzet ongelukkig in zijn eigen doel te lopen: 0-3. Een droge, goedgeplaatste schuiver van zestien meter afstand leverde Erik Lamela kort daarna de vierde treffer op. En-Nesyri completeerde een kwartier voor tijd zijn hattrick door een lage voorzet van Jesús Navas in te tikken: 0-5.