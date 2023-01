Rake vrije trap van Milik in minuut 90 helpt Juve langs brutaal Cremonese

Woensdag, 4 januari 2023 om 20:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:41

Juventus heeft woensdagavond in extremis drie punten gepakt op bezoek bij US Cremonese. De ploeg van Massimiliano Allegri had het zwaar, maar een rake vrije trap van Arkadiusz Milik in minuut negentig bezorgde Juventus de overwinning: 0-1. La Vecchia Signora blijft door de driepunter in het spoor van nummer twee AC Milan, terwijl Cremonese op plek negentien blijft staan.

Allegri gebruikte de jongeling Matías Soulé als rechtermiddenvelder, daar Juan Cuadrado wegens een blessure ontbrak in de wedstrijdselectie. Weston McKennie was de vervanger van WK-finalist Adrien Rabiot, die op de bank begon. Ook Leandro Paredes moest het doen met een rol als wisselspeler. Fabio Miretti kreeg de voorkeur boven Moise Kean. Dusan Vlahovic is, net als Leonardo Bonucci, geblesseerd en was daarom afwezig. Aan de kant van de thuisploeg stond Cyriel Dessers in de punt van de aanval.

??????????, Milik! ??

Lang leek de wedstrijd af te stevenen op een gelijkspel, tot oud-Ajacied Milik de bal er via een vrije trap inrost ??#ZiggoSport #SerieA #CREJUV pic.twitter.com/zthiEm4SJp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 4, 2023

Cremonese begon uitstekend aan het duel en leek na ruim een kwartier spelen zelfs op voorsprong te komen. Matteo Bianchetti stuurde Emanuele Valeri weg en die dacht te profiteren van een enorme inschattingsfout van Wojciech Szczesny. Valeri zag zijn poging echter van de doellijn gehaald worden door Bremer. Als die bal er wél in was gegaan, had hij echter niet geteld aangezien scheidsrechter Giovanni Ayroldi het spel stillegde wegens buitenspel. Datzelfde deed de arbiter vijf minuten later na een vermeende overtreding van Dessers.

De ex-Feyenoorder gaf Danilo een heel licht duwtje en schoot vervolgens raak, maar voordat de spits op doel schoot had Ayroldi al afgefloten. Dat was vrij zwaar gestraft en omdat de arbiter niet afwachtte tot de bal in het net lag, kon de videoscheidsrechter daar niets meer aan veranderen. Juventus had het ook in de tweede helft moeilijk. Twintig minuten voor tijd bracht de paal bijvoorbeeld nog redding voor de uitploeg na een schot van Dessers, die daarmee bijna zijn derde competitietreffer van het seizoen maakte.

Toch kreeg ook Juventus kansen op de openingstreffer. Zo kopte Bremer een hoekschop van Filip Kostic tegen Kean op, waarna de Italiaanse spits van nog geen meter afstand snoeihard tegen Cremonese-doelman Marco Carnesecchi schoot. Vervolgens kwam de thuisploeg er op de counter razendsnel uit via Valeri, maar Szczesny bracht in de korte hoek redding om de score gelijk te houden. Even later hield Cremonese stand na een geweldige pass van Rabiot die Kostic bediende. Laatstgenoemde gaf bij de eerste paal voor op Milik, maar die kreeg de bal niet op doel. Na precies negentig minuten was het dezelfde Milik die Juventus alsnog de drie punten bezorgde. De Poolse spits schoot een vrije trap vanaf ruim 25 meter op knappe wijze achter Carnesecchi: 0-1.